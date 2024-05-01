Джей Джей Редик: «У меня есть желание работать тренером в НБА»
Джей Джей Редик признался, что хочет тренировать в НБА.
«У меня есть желание работать тренером в НБА. В жизни важно выбрать правильное время и правильную ситуацию. Поэтому я не могу сказать с определенностью, когда и как это произойдет.
Мне нравится та экосистема, над которой я работал последние три года, которую я выстроил. Получаю от этого много радости, мне нравится это делать, для меня это важно.
В общем, не знаю, когда, но желание у меня определенно есть», – заявил Редик.
39-летний Редик считается кандидатом на пост главного тренера «Шарлотт».