Джей Джей Редик: «У меня есть желание работать тренером в НБА»

Джей Джей Редик признался, что хочет тренировать в НБА.

«У меня есть желание работать тренером в . В жизни важно выбрать правильное время и правильную ситуацию. Поэтому я не могу сказать с определенностью, когда и как это произойдет.

Мне нравится та экосистема, над которой я работал последние три года, которую я выстроил. Получаю от этого много радости, мне нравится это делать, для меня это важно.

В общем, не знаю, когда, но желание у меня определенно есть», – заявил Редик.

39-летний считается кандидатом на пост главного тренера « ».