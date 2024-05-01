Никита Курбанов: «С новым тренером перед плей-офф поменяли акценты в защите»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Никита Курбанов рассказал об изменениях в игре ЦСКА под руководством Пистиолиса.

«Согласен с тем, что в регулярном чемпионате у соперника всегда находился один игрок, который наберет половину очков своей команды. С новым тренером перед плей-офф мы, конечно, затронули этот аспект нашей игры, поменяли акценты в защите.

Стали с чуть большим пониманием взаимодействовать при игре в обороне. Но это снова момент разбирательств, сравнений с тем, как было и как сейчас, такого делать не хочется. Что было, то было, сейчас мы сконцентрированы на ближайших матчах», — сказал форвард ЦСКА.

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1 комментарий
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Никита тоже поменял акценты😁
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