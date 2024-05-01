Комик Джон Стюарт: «Респект Макси, но я явно стар для этого дерьма»

Комик опубликовал скрин со своей реакцией на концовку матча «Никс» – «Сиксерс».

«Респект Макси... но блин... я явно стар для этого дерьма», – написал американский комик Джон Стюарт.

Разыгрывающий «Филадельфии» набрал 7 очков за 18 секунд в концовке встречи и перевел игру в овертайм броском от логотипа за 8,1 секунды до сирены – 97:97. « » вырвала победу в овертайме и сократила отставание в серии плей-офф (112:106, 2-3).