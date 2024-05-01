Комик Джон Стюарт: «Респект Макси, но я явно стар для этого дерьма»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - фото НБА плей-офф Тайриз Макси Баскетбол

Комик опубликовал скрин со своей реакцией на концовку матча «Никс» – «Сиксерс».

«Респект Макси... но блин... я явно стар для этого дерьма», – написал американский комик Джон Стюарт.

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси набрал 7 очков за 18 секунд в концовке встречи и перевел игру в овертайм броском от логотипа за 8,1 секунды до сирены – 97:97. «Филадельфия» вырвала победу в овертайме и сократила отставание в серии плей-офф (112:106, 2-3).

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3 комментария
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приходи на 7ю там вообще будет нечто)
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Это буквально моя реакция на дерика уайта
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Ответ Tim Timson
приходи на 7ю там вообще будет нечто)
7 не будет.
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