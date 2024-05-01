Том Тибодо об упущенном преимуществе в концовке 5-го матча: «Мы можем справляться лучше, так и будет»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Том Тибодо НБА плей-офф Баскетбол

Том Тибодо отреагировал на поражение от «Филадельфии» в 5-м матче.

За 28 секунд до завершения четвертой четверти «Нью-Йорк» вел 6 очков, но позволил сопернику перевести встречу в овертайм (106:112, 3-2).

«Очень обидно вот так проиграть, потому что мы вели 6-8 очков, но потом совершили пару потерь. Такого вполне можно избежать. Играть по счету, понадежнее. Держаться за добытое преимущество, исходить из ситуации на площадке во время принятия решений.

Четвертая четверть отличается от других, важно понимать эту разницу. Мы можем справляться лучше, так и будет», – заявил главный тренер «Никс».

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2 комментария
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При всём уважении, к Тому тоже есть вопросы по игре: почему на решающую атаку в основное время не был взят тайм-аут? Почему не получил времени Ачува, который зацементировал оборону в матче предыдущем?
В целом-то поражение это - дитя многих мелочей: один не забил штрафной, другой взял пару плохих бросков, третий не взял пару хороших, четвёртый не взял таймаут, соперник забил пару дураков... и вот результат. Никс отдали выигранный матч и дожмут в Пенсильвании.
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Все-таки какой бы противоречивой фигурой не был Рэндл, но его как второй опции в атаке, да и габаритов в обороне, очень не хватает. Тибс играет крайне короткой ротацией и было заметно, что Брансон тупо устал солировать в конце, поэтому принимал неверные решения.
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