Том Тибодо об упущенном преимуществе в концовке 5-го матча: «Мы можем справляться лучше, так и будет»

Том Тибодо отреагировал на поражение от «Филадельфии» в 5-м матче.

За 28 секунд до завершения четвертой четверти « » вел 6 очков, но позволил сопернику перевести встречу в овертайм (106:112, 3-2).

«Очень обидно вот так проиграть, потому что мы вели 6-8 очков, но потом совершили пару потерь. Такого вполне можно избежать. Играть по счету, понадежнее. Держаться за добытое преимущество, исходить из ситуации на площадке во время принятия решений.

Четвертая четверть отличается от других, важно понимать эту разницу. Мы можем справляться лучше, так и будет», – заявил главный тренер «Никс».