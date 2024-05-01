«Никс» – первая команда в истории плей-офф НБА, которая повела 6+ очков менее чем за 30 секунд до конца и проиграла матч

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Тайриз Макси Баскетбол

«Никс» проиграли «Сиксерс» в овертайме (106:112, 3-2) в 5-м матче серии плей-офф.

Впервые в истории плей-офф НБА команда оторвалась на 6+ очков менее чем за 30 секунд до конца основного времени, но проиграла матч.

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси набрал 7 очков за 18 секунд в концовке встречи и перевел игру в овертайм броском от логотипа за 8,1 секунды до сирены – 97:97.

«Филадельфия» вырвала победу в овертайме и сократила отставание в серии – 112:106, 2-3. Самый прогрессирующий игрок сезона набрал 46 очков, 5 подборов и 9 передач.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Силы кончаются потихонечку, все же надо давать отдыхать лидерам
0
0
0
А почему нельзя было Ануноби поставить на Макси? Его же и обменивали в Никс, как защитного спеца. С Харрисом мог бы и тот же Харт в углу постоять.
0
0
0
Ответ Артур Артур
Силы кончаются потихонечку, все же надо давать отдыхать лидерам
Тибодо могила исправит
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий