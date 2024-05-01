«Никс» – первая команда в истории плей-офф НБА, которая повела 6+ очков менее чем за 30 секунд до конца и проиграла матч
«Никс» проиграли «Сиксерс» в овертайме (106:112, 3-2) в 5-м матче серии плей-офф.
Впервые в истории плей-офф НБА команда оторвалась на 6+ очков менее чем за 30 секунд до конца основного времени, но проиграла матч.
Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси набрал 7 очков за 18 секунд в концовке встречи и перевел игру в овертайм броском от логотипа за 8,1 секунды до сирены – 97:97.
«Филадельфия» вырвала победу в овертайме и сократила отставание в серии – 112:106, 2-3. Самый прогрессирующий игрок сезона набрал 46 очков, 5 подборов и 9 передач.