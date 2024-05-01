Джоэл Эмбиид об отношении болельщиков «Никс»: «Обожаю Нью-Йорк. Это не враждебное для меня место»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА болельщики НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид рассказал о своем отношении к Нью-Йорку.

Во время серии с «Никс» местные болельщики освистывают и скандируют непристойные кричалки в адрес лидера «Сиксерс».

«Это не враждебное для меня место. Дело в том, что я люблю Нью-Йорк. Это один из моих любимых городов во всем мире. На протяжении последних пяти лет у меня здесь есть местечко, где я провожу время. Обожаю Нью-Йорк.

Если говорить о болельщиках, то они всегда находят для себя кого-то. Кажется, поклонники «Никс» выбрали меня. Это забавно. Мне это нравится», – утверждает Эмбиид.

Во вторник в победном для «76-х» пятом матче серии действующий MVP НБА набрал 19 очков, 16 подборов и 10 передач.

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