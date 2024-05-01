Джоэл Эмбиид об отношении болельщиков «Никс»: «Обожаю Нью-Йорк. Это не враждебное для меня место»
Джоэл Эмбиид рассказал о своем отношении к Нью-Йорку.
Во время серии с «Никс» местные болельщики освистывают и скандируют непристойные кричалки в адрес лидера «Сиксерс».
«Это не враждебное для меня место. Дело в том, что я люблю Нью-Йорк. Это один из моих любимых городов во всем мире. На протяжении последних пяти лет у меня здесь есть местечко, где я провожу время. Обожаю Нью-Йорк.
Если говорить о болельщиках, то они всегда находят для себя кого-то. Кажется, поклонники «Никс» выбрали меня. Это забавно. Мне это нравится», – утверждает Эмбиид.
Во вторник в победном для «76-х» пятом матче серии действующий MVP НБА набрал 19 очков, 16 подборов и 10 передач.