Ник Нерс травмировал палец, на эмоциях ударив рукой во время 5-го матча. Теперь он не может держать маркер и рисовать комбинации

Теги травмы Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Ник Нерс Баскетбол

Ник Нерс травмировал палец во время 5-го матча против «Никс».

Главный тренер «Сиксерс» эмоционально отреагировал на судейское решение и стукнул рукой по твердому предмету.

Пока что непонятно, растяжение у Нерса или перелом.

Теперь специалист не может держать маркер и рисовать комбинации на тренерском планшете.

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8 комментариев
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У Филы даже тренер хрусталь
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Но он может кричать волшебные «Камон, летс гоу!»
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Ответ Archie Bowman
Это не тот тренер, чья фамилия заканчивается на "ерс". Этот все-таки и титул брал с так себе командой. Но вообще Фила - отряд самоубийц какой-то
Так себе команда? Со здоровым Каваем, с праймовыми Газолем и Лаури, с раскрывшимся Сиакамом и лучшей скамейкой во главе с Ванвлитом?
Да ещё и против ГСВ в финале без Дюрента и Томпсона.
А какая тогда команда не "Так себе"?
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Мало что ведущие игроки почти все повыбывали, так теперь ещё и тренеры травмируются.
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анекдот
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Ответ Южка
Прям таки без Дюранта и Клея? 🤭
Дюрент там сколько сыграл? Минут 30 за всю серию? И Клей по ходу сломался. Прям-таки да
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