Ник Нерс травмировал палец, на эмоциях ударив рукой во время 5-го матча. Теперь он не может держать маркер и рисовать комбинации

Ник Нерс травмировал палец во время 5-го матча против «Никс».

Главный тренер «Сиксерс» эмоционально отреагировал на судейское решение и стукнул рукой по твердому предмету.

Пока что непонятно, растяжение у или перелом.

Теперь специалист не может держать маркер и рисовать комбинации на тренерском планшете.