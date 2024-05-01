Ник Нерс травмировал палец, на эмоциях ударив рукой во время 5-го матча. Теперь он не может держать маркер и рисовать комбинации
Ник Нерс травмировал палец во время 5-го матча против «Никс».
Главный тренер «Сиксерс» эмоционально отреагировал на судейское решение и стукнул рукой по твердому предмету.
Пока что непонятно, растяжение у Нерса или перелом.
Теперь специалист не может держать маркер и рисовать комбинации на тренерском планшете.
Да ещё и против ГСВ в финале без Дюрента и Томпсона.
А какая тогда команда не "Так себе"?