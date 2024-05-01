Владимир Гомельский о шансах «Пэйсерс»: «У большинства игроков «Индианы» нет опыта игр плей-офф. Команде не хватает стабильности»

Теги Индиана НБА Реджи Миллер Владимир Гомельский НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Владимир Гомельский поделился мнением об «Индиане».

«Пэйсерс» ведут в серии первого раунда плей-офф с «Бакс» со счетом 3-2.

«У большинства игроков «Индианы» нет опыта игр плей-офф. Кроме того, на сегодняшний день у команды в целом нет стабильности. Вот три игры подряд выиграли у серьезного соперника. Но у меня нет уверенности в том, что «Индиана» сможет показывать баскетбол такого высокого уровня в последующем.

Сможет ли Халибертон стать для «Пэйсерс» новым Реджи Миллером? Это игроки разных амплуа. Миллер был чистым атакующим защитником, очень сильным снайпером, но без передачи и с посредственным дриблингом левой рукой. Халибертон в техническом отношении сильнее Миллера, но слабее как снайпер. Сравнивать лидерские качества Миллера и Халибертона пока невозможно. Насколько большое или маленькое влияние оказывает Тайриз на партнеров, неочевидно», – написал эксперт в своей конференции. 

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