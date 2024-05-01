Эмбиид получил неспортивный фол на Брансоне. Центровой попал игроку «Никс» рукой по лицу
Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол за нарушение на Джейлене Брансоне.
Во время прохода игрока «Никс» центровой «Сиксерс» попал ему рукой по лицу.
«Сиксерс» удалось победить в гостях и сократить отставание в серии (106:122, 2-3). Эмбиид набрал 19 очков, 16 подборов и 10 передач.
По ходу серии действующий MVP НБА уже попадал Брансону локтем по голове. После его фола Митчелл Робинсон получил травму голеностопа.