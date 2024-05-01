Тайриз Макси перевел 5-й матч с «Никс» в овертайм броском от логотипа

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Тайриз Макси исполнил сложный спасительный бросок.

Разыгрывающий «Сиксерс» перевел выездной пятый матч серии первого раунда против «Никс» в овертайм броском от логотипа за 8,1 секунды до сирены – 97:97.

В заключительном владении основного времени Джейлен Брансон не воспользовался шансом вывести свою команду вперед.

«Филадельфия» вырвала победу в овертайме и сократила отставание в серии – 112:106, 2-3. Самый прогрессирующий игрок сезона набрал 46 очков, 5 подборов и 9 передач.

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9 комментариев
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При +3 Макси рвется со своей половины и никто не додумался сфолить?
+3
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7 очков за 28 секунд в одно лицо.
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Это просто ВАУ! Когда казалось, что дело для "Никс" сделано, этот парень просто взял и сотворил чертову магию, продлив лучшую серию первого раунда!
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Тибодо не понравилось.
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Мужик, затащил. 3+1 и потом 3 на ОТ в самый решающий момент, это сильно, отложил на время удочки от Эмбида
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