Тайриз Макси перевел 5-й матч с «Никс» в овертайм броском от логотипа

Тайриз Макси исполнил сложный спасительный бросок.

Разыгрывающий «Сиксерс» перевел выездной пятый матч серии первого раунда против «Никс» в овертайм броском от логотипа за 8,1 секунды до сирены – 97:97.

В заключительном владении основного времени Джейлен Брансон не воспользовался шансом вывести свою команду вперед.

« » вырвала победу в овертайме и сократила отставание в серии – 112:106, 2-3. Самый прогрессирующий игрок сезона набрал 46 очков, 5 подборов и 9 передач.