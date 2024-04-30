Джон Хорст может покинуть «Милуоки» и возглавить офис «Детройта»

Теги Детройт Милуоки НБА Джон Хорст Баскетбол

Генменеджер «Милуоки» Джон Хорст может перейти в «Детройт».

Хорст начинал карьеру в «Пистонс» и является уроженцем Мичигана. 

В «Бакс» управленец провел 16 сезонов, его влияние в организации постепенно уменьшается. В межсезонье-2023 он хотел видеть главным тренером Ника Нерса, но клуб назначил Эдриана Гриффина, кандидатуру которого продвигал Яннис Адетокумбо.

После увольнения Гриффина Хорст делал ставку на Кенни Эткинсона, но высшее руководство «Милуоки» предпочло Дока Риверса.

У «Бакс» нет своих пиков первого раунда до 2031 года.

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