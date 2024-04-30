Джон Хорст может покинуть «Милуоки» и возглавить офис «Детройта»

Генменеджер «Милуоки» Джон Хорст может перейти в «Детройт».

Хорст начинал карьеру в «Пистонс» и является уроженцем Мичигана.

В «Бакс» управленец провел 16 сезонов, его влияние в организации постепенно уменьшается. В межсезонье-2023 он хотел видеть главным тренером Ника Нерса, но клуб назначил Эдриана Гриффина, кандидатуру которого продвигал Яннис Адетокумбо.

После увольнения Гриффина Хорст делал ставку на Кенни Эткинсона, но высшее руководство « » предпочло Дока Риверса.

У «Бакс» нет своих пиков первого раунда до 2031 года.