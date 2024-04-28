Джоэл Эмбиид реализовал 3 из 18 с игры в последних четвертях матчей серии с «Никс»

Джоэлу Эмбииду не удаются концовки матчей в серии плей-офф против «Нью-Йорка».

Центровой «Филадельфии» реализовал всего 3 броска из 18 попыток с игры в последних четвертях матчей.

Результат Эмбиида в четвертой четверти 1-го матча – 0 из 5, во 2-м матче – 2 из 6, в 3-м матче – 1 из 2, в 4-м матче – 0 из 5.

Сегодня «Сиксерс» проиграли «Никс» на своей площадке со счетом 92:97 (1-3). Эмбиид набрал 27 очков (7 из 19 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 12 из 14 с линии), набрал 10 подборов, 6 передач, 3 перехвата, 2 блок-шота и 4 потери.