Джоэл Эмбиид реализовал 3 из 18 с игры в последних четвертях матчей серии с «Никс»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэлу Эмбииду не удаются концовки матчей в серии плей-офф против «Нью-Йорка».

Центровой «Филадельфии» реализовал всего 3 броска из 18 попыток с игры в последних четвертях матчей.

Результат Эмбиида в четвертой четверти 1-го матча – 0 из 5, во 2-м матче – 2 из 6, в 3-м матче – 1 из 2, в 4-м матче – 0 из 5.

Сегодня «Сиксерс» проиграли «Никс» на своей площадке со счетом 92:97 (1-3). Эмбиид набрал 27 очков (7 из 19 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 12 из 14 с линии), набрал 10 подборов, 6 передач, 3 перехвата, 2 блок-шота и 4 потери.

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7 комментариев
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Нужно больше штрафных, и вообще, дайте эм ви пи этому мужчине, клатчер от бога
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начался плей офф
появился настоящий Эмбид
как его можно ставить выше Йокича
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Элитный чокер
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Зато в третьей четверти набросал штрафных дай боже
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Бог шельму метит.
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Еще одна вещь: он не желает делать подборы. Да, возможно, он не совсем здоров, чтобы много прыгать, но Джоэл редко был хорош в борьбе под кольцом. Подборы выигрывают (или проигрывают) баскетбольные матчи, и это было большой проблемой для «Сиксерс» в каждом плей-офф. Возможно, пришло время заменить его настоящим бигменом, который любит играть ближе к кольцу?
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Ответ Самый адовый Крикун
Нужно больше штрафных, и вообще, дайте эм ви пи этому мужчине, клатчер от бога
Не, ему нужно больше о ментальном здоровом заботиться, как он это сказал перед игрой ))
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