Менеджмент «Финикса» не удовлетворил просьбу Фрэнка Вогеля о приобретении разыгрывающего

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Фрэнк Вогель Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Менеджмент «Финикса» не удовлетворил просьбу Фрэнка Вогеля .

Главный тренер «Санз» считал, что состав команды необходимо усилить первым номером.

В офисе «Финикса» посчитали, что из-за разыгрывающего мяч будет реже оказываться с руках представителей звездного трио Брэдли БилДевин БукерКевин Дюрэнт.

Клуб из Аризоны в первом раунде плей-офф уступил «Миннесоте» со счетом 0-4.

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8 комментариев
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Не надо было просто пола менять на билла
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Ответ Вадим Ермаков
Не надо было просто пола менять на билла
Даже девяностолетний слепой Пол на инвалидной коляске будет лучше Била
+6
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Так теперь этому трио не мяч нужен,а удочки
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помню момент как эта троица умчалась и позиционку у них Нуркич тащил с закономерным пасом в аут.
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Сейчас они ему скажут: А если бы взяли разыгрывающего, то даже до ПО не дошли. Ничего ты не понимаешь.
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Все таки Джеймс Джонс ?
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Гениальная логика
Я бы на месте Финикса щас поехал бы к Полу покаялся и поцеловал в заднюю точку
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