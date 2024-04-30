Менеджмент «Финикса» не удовлетворил просьбу Фрэнка Вогеля о приобретении разыгрывающего
Менеджмент «Финикса» не удовлетворил просьбу Фрэнка Вогеля .
Главный тренер «Санз» считал, что состав команды необходимо усилить первым номером.
В офисе «Финикса» посчитали, что из-за разыгрывающего мяч будет реже оказываться с руках представителей звездного трио Брэдли Бил – Девин Букер – Кевин Дюрэнт.
Клуб из Аризоны в первом раунде плей-офф уступил «Миннесоте» со счетом 0-4.
Я бы на месте Финикса щас поехал бы к Полу покаялся и поцеловал в заднюю точку