Менеджмент «Финикса» не удовлетворил просьбу Фрэнка Вогеля о приобретении разыгрывающего

Менеджмент «Финикса» не удовлетворил просьбу Фрэнка Вогеля .

Главный тренер «Санз» считал, что состав команды необходимо усилить первым номером.

В офисе « » посчитали, что из-за разыгрывающего мяч будет реже оказываться с руках представителей звездного трио – – .

Клуб из Аризоны в первом раунде плей-офф уступил «Миннесоте» со счетом 0-4.