Букер, Бил и Дюрэнт заработают 150 млн долларов за следующий сезон. Их суммарная зарплата превышает платежки 14 клубов НБА

Теги Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Девин Букер, Брэдли Бил и Кевин Дюрэнт получат 150 млн долларов за сезон-24/25.

Суммарная зарплата звездного трио «Финикса» превышает платежные ведомости 14 клубов НБА.

«Санз» войдут в межсезонье-2024 с платежной ведомостью на 206 миллионов. Это самая крупная платежка в НБА.

За следующие два сезона Букеру, Билу и Дюрэнту положено в сумме более 312 миллионов.

На данный момент клуб из Аризоны уступает «Тимбервулвз» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-3.

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6 комментариев
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Самые высокооплачиваемые рыбаки мира)
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Помимо денег, есть еще командный баланс. Когда на корте задают тон два или три игрока одного плана, как у Саньков или Клипов, хоть обплатись и обзвездись, но будет не баланс, а путание друг у друга под ногами.
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только Букер стоит этих денег . И то спорно
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Кто на рыбалку, а кто возьмёт свой походный рюкзачок и на вольные хлеба...
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Вообще никакие в последних трех играх
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