Букер, Бил и Дюрэнт заработают 150 млн долларов за следующий сезон. Их суммарная зарплата превышает платежки 14 клубов НБА
Девин Букер, Брэдли Бил и Кевин Дюрэнт получат 150 млн долларов за сезон-24/25.
Суммарная зарплата звездного трио «Финикса» превышает платежные ведомости 14 клубов НБА.
«Санз» войдут в межсезонье-2024 с платежной ведомостью на 206 миллионов. Это самая крупная платежка в НБА.
За следующие два сезона Букеру, Билу и Дюрэнту положено в сумме более 312 миллионов.
На данный момент клуб из Аризоны уступает «Тимбервулвз» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-3.
А хорошо жить еще лучше!
Точно... (с)"