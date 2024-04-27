Букер, Бил и Дюрэнт заработают 150 млн долларов за следующий сезон. Их суммарная зарплата превышает платежки 14 клубов НБА

Девин Букер, Брэдли Бил и Кевин Дюрэнт получат 150 млн долларов за сезон-24/25.

Суммарная зарплата звездного трио « » превышает платежные ведомости 14 клубов .

«Санз» войдут в межсезонье-2024 с платежной ведомостью на 206 миллионов. Это самая крупная платежка в НБА.

За следующие два сезона Букеру, Билу и Дюрэнту положено в сумме более 312 миллионов.

На данный момент клуб из Аризоны уступает «Тимбервулвз» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-3.