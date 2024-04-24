Букер, Бил и Дюрэнт реализовали 18 из 45 с игры на троих во 2-м матче с «Миннесотой»

Теги Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Руди Гобер Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

«Миннесоте» удалось сдержать звездное трио «Финикса».

Лидеры «Санз» Девин Букер (6/13), Брэдли Бил (6/17) и Кевин Дюрэнт (6/15) реализовали 18 из 45 с игры на троих во второй встрече с «Вулвз» (93:105, 0-2).

Представители трио набрали в сумме 52 очка.

«Мы это видим, мы это чувствуем. Им сложно. Никому не понравится играть против той защит, которую мы сейчас используем», – заявил центровой «волков» Руди Гобер.

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7 комментариев
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ещё два матча и мы узнаем кому выпадет честь приветствовать Кешу)
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Но при этом, что интересно, % реализации бросков у Финикса не хуже Миннесоты
И даже подбор Финикс, в отличие от первого матча, где был провал, выиграл.

Проиграли, по сути штрафными. 26 против 15
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Ответ Streetbor
ещё два матча и мы узнаем кому выпадет честь приветствовать Кешу)
А вдруг 2-2? Хотя предпосылок мало, я бы сказал нет
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Ответ Streetbor
ещё два матча и мы узнаем кому выпадет честь приветствовать Кешу)
Новое биг трио будет формировать или возвращение в Оклу (было бы сказочно)
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Ответ Артур Артур
Новое биг трио будет формировать или возвращение в Оклу (было бы сказочно)
Нафиг он не нужен сейчас в окле. Команда отлично собрана и сбалансирована, есть ШГА играющий на уровне мвп. Финикс скорее всего тренера сменит, тренерский гений Вогеля не справляется
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Ответ Jagger
Но при этом, что интересно, % реализации бросков у Финикса не хуже Миннесоты И даже подбор Финикс, в отличие от первого матча, где был провал, выиграл. Проиграли, по сути штрафными. 26 против 15
Я бы сказал, что проблема в очках после потерь. Там в какой-то момент было 2-29.
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