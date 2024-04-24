Букер, Бил и Дюрэнт реализовали 18 из 45 с игры на троих во 2-м матче с «Миннесотой»
«Миннесоте» удалось сдержать звездное трио «Финикса».
Лидеры «Санз» Девин Букер (6/13), Брэдли Бил (6/17) и Кевин Дюрэнт (6/15) реализовали 18 из 45 с игры на троих во второй встрече с «Вулвз» (93:105, 0-2).
Представители трио набрали в сумме 52 очка.
«Мы это видим, мы это чувствуем. Им сложно. Никому не понравится играть против той защит, которую мы сейчас используем», – заявил центровой «волков» Руди Гобер.
И даже подбор Финикс, в отличие от первого матча, где был провал, выиграл.
Проиграли, по сути штрафными. 26 против 15