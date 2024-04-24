Букер, Бил и Дюрэнт реализовали 18 из 45 с игры на троих во 2-м матче с «Миннесотой»

«Миннесоте» удалось сдержать звездное трио «Финикса».

Лидеры «Санз» (6/13), (6/17) и (6/15) реализовали 18 из 45 с игры на троих во второй встрече с «Вулвз» (93:105, 0-2).

Представители трио набрали в сумме 52 очка.

«Мы это видим, мы это чувствуем. Им сложно. Никому не понравится играть против той защит, которую мы сейчас используем», – заявил центровой «волков» .