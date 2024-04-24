Эргин Атаман пообещал, что «Пао» выйдет в «Финал четырех»: «Если этого не случится, меня не будет в команде»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Баскетбол

Эргин Атаман пообещал, что «Пао» выйдет в «Финал четырех» Евролиги.

В первом матче серии 1/4 финала плей-офф греческий клуб дома проиграл «Маккаби» (87:91, 0-1).

«Я пообещал всем здесь, что мы выйдем в «Финал четырех». И мое обещание остается в силе. Сейчас важно только то, что мы уступает 0-1 в серии. Но мы выйдем в «Финал четырех».

Если этого не случится, меня не будет в «Панатинаикосе» в следующем сезоне», – заявил главный тренер «Панатинаикоса».

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2 комментария
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Маккаби в целом в этом сезоне неплох, но игра в гостях статистически у них слабая, прошлую игру выиграли лишь за счёт множества ошибок хозяев. Если Болдуин травмировался в итоге то шансов очень мало
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Маккаби сейчас самая непредсказуемая команда. Могут вынести в гостях Денвер и могут дома проиграть Енисею .
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