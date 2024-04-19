Энтони Эдвардс: «Санз» будут бросать против меня двух-трех ребят, оставляя лучшего игрока команды Таунса один на один. Он станет MVP серии»

Энтони Эдвардс описал ключевой сюжет серии 1-го раунда против «Санз».

Защитник «Миннесоты» считает, что у центрового команды Карла-Энтони Таунса будет хорошая возможность стать главным действующим лицом противостояния.

«Таунс станет самым ценным игроком серии, если мы ее выиграем, потому что «Санз» будут бросать против меня двух, а то и трех ребят. Он лучший игрок в нашей команде. Соперник стягивает против меня свои силы, два-три игрока, оставляя лучшего игрока команды один на один. Это то, к чему мы стремимся», – заявил .