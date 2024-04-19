Энтони Эдвардс: «Санз» будут бросать против меня двух-трех ребят, оставляя лучшего игрока команды Таунса один на один. Он станет MVP серии»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс описал ключевой сюжет серии 1-го раунда против «Санз».

Защитник «Миннесоты» считает, что у центрового команды Карла-Энтони Таунса будет хорошая возможность стать главным действующим лицом противостояния.

«Таунс станет самым ценным игроком серии, если мы ее выиграем, потому что «Санз» будут бросать против меня двух, а то и трех ребят. Он лучший игрок в нашей команде. Соперник стягивает против меня свои силы, два-три игрока, оставляя лучшего игрока команды один на один. Это то, к чему мы стремимся», – заявил Эдвардс.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Слишком много болтает. Серия еще не началась а он прошел игру уже
+22
-3
+19
Да-да. Именно так все и работало в 3 матчах регулярки. 3-0 в пользу Финикса. И за последние 14 очных встреч, 12 побед у Санс. Стратегия явно на победу в серии)))
+20
-1
+19
Кермит уже представил себя через 30 лет в кресле с сигарой и скотчем, а рядом съемочная бригада записывает новый "последний танец" про легенду Миннесоты.
+16
0
+16
Если ваш лучший игрок - Карл Энтони Таунс,то вас ожидает раняя рыбалка. Примета такая.
+15
-1
+14
Ответ Райли Карри
Кермит уже представил себя через 30 лет в кресле с сигарой и скотчем, а рядом съемочная бригада записывает новый "последний танец" про легенду Миннесоты.
ему бы скотчем рот заклеить, уже поднадоел немного
+11
-4
+7
Это все актуально и в обратную сторону или они собираются Кощея и Книжкина всегда 1 в 1 держать?) Бил и Аллен будут получать шансы. Как грицца, одним Макдэниэлсом тут точно не обделаешься.))
+6
0
+6
Санз уже нащупали Бредли Била против тебя. Если Бредли не справится попробуют О’Нила, Алена или Гордона. Сдваивания ещё заслужить надо.
+4
0
+4
это такой троллинг от Эдвардса? уже не 1-й раз называет лучшим КАТ в команде.
+4
0
+4
Аллен закроет в одно лицо. Даже мечтать о дабтиме не нужно.
+4
0
+4
Санз будут бросать против меня двух, трех, иногда четверых, а временами и до пяти...
+3
0
+3
Финикс четко показали - мы не хотим чтоб Эдвардс вел нападение, всячески заставляя его расстаться с мячом. Поэтому будет очень важно как сам Энтони будет реагировать и принимать решения, видя перед собой сдваивания ловушки и прочие трюки Санз.

Помимо КАТа ещё очень важным Конли назвал бы. Его скоринг может очень много раскрыть. Да и Гобера там только он может заигрывать как следует.
+2
0
+2
Перед серией ПО пошёл словесный баскетбол и шапками забрасывают кольцо.
+3
-1
+2
Ответ unrecyclable
это такой троллинг от Эдвардса? уже не 1-й раз называет лучшим КАТ в команде.
это такой прием дешевый - чтобы все включая КАТа говорили "что ты, Энт, ты наш лучший игрок"
+2
-1
+1
Гобер: ну да, ну да, пошёл я, лучший игрок команды, нахрен)))
0
0
0
Ответ G-Funk
И в чем он не прав?
Это до конца серии неизвестно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий