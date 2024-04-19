Брэдли Бил: «3-0 против «Миннесоты» в этом году ничего не значат»

Брэдли Бил рассказал о противостоянии с «Миннесотой».

«3-0 против «Миннесоты» в этом году ничего не значат. Мы оставляем это позади. Они не показывали свою лучшую игру против нас. больше чем суперзвезда. Карл-Энтони Таунс – суперзвезда. – член защитных сборных каждый год. Это весело. Лучшее время в году. Нам нужно нацелиться на победу, потому что будет тяжело.

Последняя игра сезона была потрясающей. Высокое напряжение, высокие ставки. Все старались проконтролировать свои позиции в плей-офф. Нам было необходимо победить.

Последние игры безумно важные в турнирном смысле. Раньше я смотрел с другой стороны, и финальные матчи на Западе всегда были сумасшедшими. Теперь я часть этого.

Мы до сих пор узнаем друг друга и строим нашу команду. У всех высокие ожидания, цели на этот год. Но нам нужно время, чтобы создать надежный фундамент. Хотя в последние 5-10 игр у нас получалось все лучше и лучше.

Мы хотим попасть в историю и подарить титул « ». Это и привело меня в команду», – рассказал защитник «Санз».

« » и «Финикс» встретятся в первом раунде плей-офф. Сезонная серия команд закончилась со счетом 3-0 в пользу «Санз».