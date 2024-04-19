Брэдли Бил: «3-0 против «Миннесоты» в этом году ничего не значат»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Руди Гобер Брэдли Бил Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Брэдли Бил рассказал о противостоянии с «Миннесотой».

«3-0 против «Миннесоты» в этом году ничего не значат. Мы оставляем это позади. Они не показывали свою лучшую игру против нас. Энтони Эдвардс больше чем суперзвезда. Карл-Энтони Таунс – суперзвезда. Руди Гобер – член защитных сборных каждый год. Это весело. Лучшее время в году. Нам нужно нацелиться на победу, потому что будет тяжело.

Последняя игра сезона была потрясающей. Высокое напряжение, высокие ставки. Все старались проконтролировать свои позиции в плей-офф. Нам было необходимо победить.

Последние игры безумно важные в турнирном смысле. Раньше я смотрел с другой стороны, и финальные матчи на Западе всегда были сумасшедшими. Теперь я часть этого.

Мы до сих пор узнаем друг друга и строим нашу команду. У всех высокие ожидания, цели на этот год. Но нам нужно время, чтобы создать надежный фундамент. Хотя в последние 5-10 игр у нас получалось все лучше и лучше.

Мы хотим попасть в историю и подарить титул «Финиксу». Это и привело меня в команду», – рассказал защитник «Санз».

«Миннесота» и «Финикс» встретятся в первом раунде плей-офф. Сезонная серия команд закончилась со счетом 3-0 в пользу «Санз».

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Поболею за Дюрэнта, хочу чтобы он пошумел как раньше.
+9
0
+9
Бил молодец. Не болтает лишнего.
+8
0
+8
Хочется чтобы Санс забрали эту серию, слишком уж часто не везло им - мб стрельнут в этот раз
+5
-1
+4
Какие же скромные ребята в Финиксе)) В отличие от многих...
+6
-3
+3
Видится мне, что у Финикса вполне реальные шансы на победу в этой серии.
+1
0
+1
Ответ Алексей Ермольчик
Поболею за Дюрэнта, хочу чтобы он пошумел как раньше.
Сыглы, тем более что в миннесоте никто симпатий не вызывает.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий