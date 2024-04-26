Джувэн Ховард станет помощником Жорди Фернандеса в «Бруклине»
Джувэн Ховард присоединится к тренерскому штабу «Нетс».
Ховард провел шесть сезонов в качестве помощника главного тренера в «Майами» до того как возглавить команду университета Мичиган.
Он занимал эту должность в течение 5-ти сезонов и добился результата в 82 победы и 67 поражений. Под руководством тренера Мичиган получил первое место посева NCAA в 2021 году, а Ховард был назван лучшим национальным тренером по версии Associated Press.
Ховард проходит реабилитацию после серьезных проблем с легкими и аортой. Тренер выражал желание поработать в НБА после увольнения из Мичигана.