Джувэн Ховард станет помощником Жорди Фернандеса в «Бруклине»

Теги Джувэн Ховард Бруклин НБА NCAA Жорди Фернандес университет Мичиган Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Джувэн Ховард присоединится к тренерскому штабу «Нетс».

Ховард провел шесть сезонов в качестве помощника главного тренера в «Майами» до того как возглавить команду университета Мичиган. 

Он занимал эту должность в течение 5-ти сезонов и добился результата в 82 победы и 67 поражений. Под руководством тренера Мичиган получил первое место посева NCAA в 2021 году, а Ховард был назван лучшим национальным тренером по версии Associated Press.

Ховард проходит реабилитацию после серьезных проблем с легкими и аортой. Тренер выражал желание поработать в НБА после увольнения из Мичигана.

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