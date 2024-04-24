Зак Иди выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Зак Иди примет участие в драфте НБА этого года.

Центровой Пердью, который претендует на выбор в лотерее, подал в офис лиги документы, дающие ему право участвовать в драфте 2024 года.

«Почувствовал, что пришло время. В этом сезоне я показал, что способен обозначать свое присутствие в атаке. Я также показал, что могу играть в защите», – заявил Иди.

Канадский баскетболист занимает 14-е место в драфт-прогнозах ESPN.

Иди стал первым после легендарного Билла Уолтона (1973 год), кто завоевал награду «Игрок года» единогласным решением. По итогам сезона он стал лучшим по результативности с 24,9 очками за игру и занял третье место по подборам с результатом 12,2.