Зак Иди выставил свою кандидатуру на драфт НБА
Зак Иди примет участие в драфте НБА этого года.
Центровой Пердью, который претендует на выбор в лотерее, подал в офис лиги документы, дающие ему право участвовать в драфте НБА 2024 года.
«Почувствовал, что пришло время. В этом сезоне я показал, что способен обозначать свое присутствие в атаке. Я также показал, что могу играть в защите», – заявил Иди.
Канадский баскетболист занимает 14-е место в драфт-прогнозах ESPN.
Иди стал первым после легендарного Билла Уолтона (1973 год), кто завоевал награду «Игрок года» NCAA единогласным решением. По итогам сезона он стал лучшим по результативности с 24,9 очками за игру и занял третье место по подборам с результатом 12,2.