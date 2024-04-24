Зак Иди выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Теги НБА NCAA драфт НБА Университет Пердью Зак Иди Баскетбол

Зак Иди примет участие в драфте НБА этого года.

Центровой Пердью, который претендует на выбор в лотерее, подал в офис лиги документы, дающие ему право участвовать в драфте НБА 2024 года.

«Почувствовал, что пришло время. В этом сезоне я показал, что способен обозначать свое присутствие в атаке. Я также показал, что могу играть в защите», – заявил Иди.

Канадский баскетболист занимает 14-е место в драфт-прогнозах ESPN.

Иди стал первым после легендарного Билла Уолтона (1973 год), кто завоевал награду «Игрок года» NCAA единогласным решением. По итогам сезона он стал лучшим по результативности с 24,9 очками за игру и занял третье место по подборам с результатом 12,2.

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5 комментариев
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Надо собрать в одну команду его, Вемби, Бола Бола, Бобана и Тако Фола вернуть) и чтобы против них Джордан сыграл с мультяшками
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Норм. Даже если в НБА не срастется, поедет в Европу Тавареша мутузить
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офигеть что за бык
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Новые Яо Мины больше не вырастают, а Зак хоть и половинчатый, но китаец. Даже если по игровому профилю совсем не подходит современной НБА, то вполне могут застолбить местечко в интересах бизнеса. Будет вместе с Ли Кайеном представлять мощный нефритовый стержень председателя Си в НБА.))
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