Энтони Эдвардс показал неприличный жест в адрес «Санз» во время 3-го матча

Теги Миннесота Финикс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

«Миннесота» одержала третью подряд победу над «Финиксом» в серии плей-офф.

В концовке третьего матча лидер «Тимбервулвс» показал неприличный жест в адрес соперников. Инцидент случился после результативной передачи Эдвардса в быстрый отрыв на Руди Гобера.

Гобер забросил с фолом и увеличил преимущество «Миннесоты» до 19 очков за 2:54 до конца матча.

Эдвардс завершил встречу с 36 очками, 9 подборами, 5 передачами и 2 перехватами.

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2 комментария
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Во втором раунде он это от Денвера почувствует🙃
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Эдвардс совсем связь с реальностью потерял.
Как будто они в финале уже кого-то дерут. Прилетит ведь карма в обратку.
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