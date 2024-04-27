Энтони Эдвардс показал неприличный жест в адрес «Санз» во время 3-го матча
«Миннесота» одержала третью подряд победу над «Финиксом» в серии плей-офф.
В концовке третьего матча лидер «Тимбервулвс» показал неприличный жест в адрес соперников. Инцидент случился после результативной передачи Эдвардса в быстрый отрыв на Руди Гобера.
Гобер забросил с фолом и увеличил преимущество «Миннесоты» до 19 очков за 2:54 до конца матча.
Эдвардс завершил встречу с 36 очками, 9 подборами, 5 передачами и 2 перехватами.
Как будто они в финале уже кого-то дерут. Прилетит ведь карма в обратку.