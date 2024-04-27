Окоги получил неспортивный 2-й степени за фол на Гобере. Эдвардс отпраздновал попадание француза в стиле реслеров
Джош Окоги получил неспортивный 2-й степени за фол на Руди Гобере.
Эпизод произошел в четвертой четверти третьего матча серии «Финикс» – «Миннесота» (109:126, 0-3).
Автор результативной передачи Энтони Эдвардс отпраздновал попадание француза в стиле реслеров из группировки D-Generation X.
«У меня там чуть ли не сотрясение мозга было, но я видел празднование. Мне это понравилось. Я был горд», – заявил центровой «волков» с улыбкой.