Окоги получил неспортивный 2-й степени за фол на Гобере. Эдвардс отпраздновал попадание француза в стиле реслеров

Теги Миннесота Финикс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Руди Гобер Джош Окоги Энтони Эдвардс Баскетбол

Джош Окоги получил неспортивный 2-й степени за фол на Руди Гобере.

Эпизод произошел в четвертой четверти третьего матча серии «Финикс» – «Миннесота» (109:126, 0-3).

Автор результативной передачи Энтони Эдвардс отпраздновал попадание француза в стиле реслеров из группировки D-Generation X.

«У меня там чуть ли не сотрясение мозга было, но я видел празднование. Мне это понравилось. Я был горд», – заявил центровой «волков» с улыбкой.

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