Калеб Мартин о фоле Джейсоне Тейтуме: «Если бы мы поменялись ролями, никто не назвал бы это чрезвычайной ситуацией»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Калеб Мартин Баскетбол

Калеб Мартин высказался о жестком фоле на Джейсоне Тейтуме.

«Если бы мы поменялись ролями в этом эпизоде, никто не назвал бы это чрезвычайной ситуацией», – сказал форвард «Майами».

Инцидент случился за минуту до конца 1-го матча серии плей-офф между «Бостоном» и «Майами» (114:94). Тейтум жестко упал на паркет после фола Мартина.

НБА решила не пересматривать первоначальное судейское решение и наказывать баскетболиста «Хит».

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4 комментария
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Ох уж эти сослагательное наклонение.
Как проверить то?
Зачем это мусолить столько времени.
Все нормально закончилось.
Еще и жертвой себя выставляет, бедняжка.
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ну хз
вот если бы Грин такое выдал, то да...
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Товарищ не понимает. Кто такой Калеб Мартин и кто - Татум. Люди приходят на Татума, а не на костолома-Калеба. Удивляется он...
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