Калеб Мартин о фоле Джейсоне Тейтуме: «Если бы мы поменялись ролями, никто не назвал бы это чрезвычайной ситуацией»

Калеб Мартин высказался о жестком фоле на Джейсоне Тейтуме.

«Если бы мы поменялись ролями в этом эпизоде, никто не назвал бы это чрезвычайной ситуацией», – сказал форвард «Майами».

Инцидент случился за минуту до конца 1-го матча серии плей-офф между « » и « » (114:94). Тейтум жестко упал на паркет после фола .

решила не пересматривать первоначальное судейское решение и наказывать баскетболиста «Хит».