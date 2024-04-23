Калеб Мартин о фоле Джейсоне Тейтуме: «Если бы мы поменялись ролями, никто не назвал бы это чрезвычайной ситуацией»
Калеб Мартин высказался о жестком фоле на Джейсоне Тейтуме.
«Если бы мы поменялись ролями в этом эпизоде, никто не назвал бы это чрезвычайной ситуацией», – сказал форвард «Майами».
Инцидент случился за минуту до конца 1-го матча серии плей-офф между «Бостоном» и «Майами» (114:94). Тейтум жестко упал на паркет после фола Мартина.
НБА решила не пересматривать первоначальное судейское решение и наказывать баскетболиста «Хит».
Как проверить то?
Зачем это мусолить столько времени.
Все нормально закончилось.
Еще и жертвой себя выставляет, бедняжка.
вот если бы Грин такое выдал, то да...