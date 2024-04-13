Владимир Гомельский подтвердил, что его отстранили от комментирования матчей с участием «Енисея»

Теги происшествия телевидение Енисей Владимир Гомельский Владимир Петроковский Единая лига ВТБ Матч ТВ Дмитрий Сонько Баскетбол

Владимир Гомельский отстранен от комментирования матчей с участием «Енисея».

«Енисей» ранее попросил Единую лигу ВТБ отстранить известного комментатора от работы на матчах команды.

«У них все удалось. Меня отстранили», - сказал Гомельский.

10 апреля во время трансляции матча «Парма» — «Енисей» Гомельский назвал игрока красноярской команды Дмитрия Сонько полуфабрикатом, который ничего не умеет.

Красноярский клуб расценил использование слова «полуфабрикат» как оскорбительное, направленное на унижение чести и достоинства игрока.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Этот Санько в три раза лучше стал играть за последние три года, кстати. В 2021 - 1,1 очко за игру, в этом году аж целых три. Игрочище, а не вот это вот все!
+12
-3
+9
Это уже третья или четвёртая новость за пару дней, где его называют полуфабрикатом. Если целью отстранения В. Гомельского от эфира с Енисеем являлось увеличение количества упоминаний о полуфабрикате, то затея удалась.
+6
0
+6
Не могу смотреть матчи с его комментарием,он лютый душнила
+8
-4
+4
Дед тоже поплыл уже
+5
-4
+1
Вчерась в новости другой на эту тему перечислил перлы мэтра про российских игроков, которые вспомнил. Там такое, что пост удалили мой))
Но не забанили. Надо отдать должное спортс.ру)
+1
0
+1
Кстати, кто выше в иерархии? Кого бы вы взяли в команду? Полуфабриката или недочеловека?)
0
0
0
ЦСКА, Енисей... кто следующий?
0
0
0
Ответ Карен Саиян
Дед тоже поплыл уже
да давно он плывёт, уже в середине океана.

Но если так по честному, то "полуфабрикат’ - нп совсем уж и оскорбление.

Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.

вроде норм, вот поманипулируют, и станет изделием 🤣
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий