Владимир Гомельский подтвердил, что его отстранили от комментирования матчей с участием «Енисея»

Владимир Гомельский отстранен от комментирования матчей с участием «Енисея».

« » ранее попросил Единую лигу ВТБ отстранить известного комментатора от работы на матчах команды.

«У них все удалось. Меня отстранили», - сказал .

10 апреля во время трансляции матча «Парма» — «Енисей» Гомельский назвал игрока красноярской команды Дмитрия Сонько полуфабрикатом, который ничего не умеет.

Красноярский клуб расценил использование слова «полуфабрикат» как оскорбительное, направленное на унижение чести и достоинства игрока.