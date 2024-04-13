Владимир Гомельский подтвердил, что его отстранили от комментирования матчей с участием «Енисея»
Владимир Гомельский отстранен от комментирования матчей с участием «Енисея».
«Енисей» ранее попросил Единую лигу ВТБ отстранить известного комментатора от работы на матчах команды.
«У них все удалось. Меня отстранили», - сказал Гомельский.
10 апреля во время трансляции матча «Парма» — «Енисей» Гомельский назвал игрока красноярской команды Дмитрия Сонько полуфабрикатом, который ничего не умеет.
Красноярский клуб расценил использование слова «полуфабрикат» как оскорбительное, направленное на унижение чести и достоинства игрока.
Но не забанили. Надо отдать должное спортс.ру)
Но если так по честному, то "полуфабрикат’ - нп совсем уж и оскорбление.
Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.
вроде норм, вот поманипулируют, и станет изделием 🤣