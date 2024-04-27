Ксавьер Рэтан-Мэйс – дебютант года и лучший снайпер сезона Единой лиги ВТБ

Теги Баскетбол - видео Енисей Единая лига ВТБ Ксавьер Рэтан-Мэйс Баскетбол

Ксавьер Рэтан-Мэйс получил две индивидуальные награды Лиги ВТБ .

Защитник «Енисея» признан дебютантом года и лучшим снайпером по итогам сезона-23/24 Единой лиги ВТБ.

В завершившемся регулярном чемпионате Рэтан-Мэйс набирал в среднем 25,7 очка – рекордный показатель в истории Единой Лиги

Канадский баскетболист обновил достижение Кита Лэнгфорда по суммарному количеству набранных очков за регулярный чемпионат (924).

Вторым в списке самых результативных игроков Лиги в сезоне-23/24 стал форвард «Пармы» Би Джей Джонсон (19,1 очка). Замкнул тройку Ненад Димитриевич из УНИКСа (19,0).

Рэтан-Мэйс принял участие в 36 матчах в регулярке, набирая 4,4 передачи и 4,3 подбора при 25,4 балла за эффективность. В октябре канадец был признан MVP месяца в Единой лиге.

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