Евгений Пашутин о стычке с Винсом Картером в четвертьфинале Олимпиады: «У меня не было никакого страха»
Евгений Пашутин вспомнил о стычке с Винсом Картером .
Эпизод произошел во время четвертьфинала сиднейской Олимпиады с между сборными России и США.
– Там как получилось? Вижу, что Картер сейчас перепрыгнет – и делаю шаг вперед. Создаю барьер. Я ничего не нарушал! Картер даже не упал. Но разозлился. Запомнил фамилию на майке. И вскоре накинулся на Захара.
– По ошибке.
– Пришлось мне вмешаться – э-э, иди-ка сюда! Картера держал за руки судья. Но у меня страха никакого не было. Мы не играли грязно. Всему миру показывали – не боимся Дрим-тим. Хотим победить! Начали матч уверенно, повели 12:2.
– Как Еремин отреагировал на вашу стычку с Картером?
– Станислав Георгиевич подошел: «Не надо, не надо...» – «Но вы же сами говорите – боритесь! Не бойтесь их!» Еремин кивнул: «Да-да, но только чтобы не было международного скандала, драки команда на команду...» Ну, ладно. Выходим после перерыва – и американцев в раздевалке успокоили, и нас. Но помогло спокойствие им.
– Пошла игра на классе?
– Да. Пропал нерв физического контакта – американцы стали использовать габариты, заходить под кольцо. А мы отпор давали уже чуть-чуть не так. У Дрим-тим люди от 208 до 213 сантиметров. Даже если мимо бросают – снимают с головы, добивают.
Он полностью прав, после перерыва наши вышли против американцев уже не такие заведенные, и американцы начали добавлять. Но первая половина за счёт запредельного настроя россиян была где-то даже неожиданно чудо как хороша.
Россия имела тогда симпотный состав: братья Пашутины, совсем молодой, но уже ооооочень талантливый Киря, праймовый Чика, брутальный Авлеев, классно сыгравшие как раз против США Башминов и Моргунов (вся баскетбольная страна ждала в те времена его дебют за Портленд, но так и не дождалась) опытные Фетисов и Панов.....