Евгений Пашутин о стычке с Винсом Картером в четвертьфинале Олимпиады: «У меня не было никакого страха»

Теги Захар Пашутин сборная России Винс Картер сборная США НБА Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Евгений Пашутин вспомнил о стычке с Винсом Картером .

Эпизод произошел во время четвертьфинала сиднейской Олимпиады с между сборными России и США.

– Там как получилось? Вижу, что Картер сейчас перепрыгнет – и делаю шаг вперед. Создаю барьер. Я ничего не нарушал! Картер даже не упал. Но разозлился. Запомнил фамилию на майке. И вскоре накинулся на Захара.

– По ошибке.

– Пришлось мне вмешаться – э-э, иди-ка сюда! Картера держал за руки судья. Но у меня страха никакого не было. Мы не играли грязно. Всему миру показывали – не боимся Дрим-тим. Хотим победить! Начали матч уверенно, повели 12:2.

– Как Еремин отреагировал на вашу стычку с Картером?

– Станислав Георгиевич подошел: «Не надо, не надо...» – «Но вы же сами говорите – боритесь! Не бойтесь их!» Еремин кивнул: «Да-да, но только чтобы не было международного скандала, драки команда на команду...» Ну, ладно. Выходим после перерыва – и американцев в раздевалке успокоили, и нас. Но помогло спокойствие им.

– Пошла игра на классе?

– Да. Пропал нерв физического контакта – американцы стали использовать габариты, заходить под кольцо. А мы отпор давали уже чуть-чуть не так. У Дрим-тим люди от 208 до 213 сантиметров. Даже если мимо бросают – снимают с головы, добивают.

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6 комментариев
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Джон всегда был брутален. Ещё эта его прическа в стиле советского рэкета конца 80-тых - начала 90-тых годов, которая называлась "площадка".....
Он полностью прав, после перерыва наши вышли против американцев уже не такие заведенные, и американцы начали добавлять. Но первая половина за счёт запредельного настроя россиян была где-то даже неожиданно чудо как хороша.
Россия имела тогда симпотный состав: братья Пашутины, совсем молодой, но уже ооооочень талантливый Киря, праймовый Чика, брутальный Авлеев, классно сыгравшие как раз против США Башминов и Моргунов (вся баскетбольная страна ждала в те времена его дебют за Портленд, но так и не дождалась) опытные Фетисов и Панов.....
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Кто помнит, разве не Захар Пашутин тогда играл? Евгения в сборной уже не было
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Ответ Курье Хамес
Кто помнит, разве не Захар Пашутин тогда играл? Евгения в сборной уже не было
Играли оба брата в старте.
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+2
Ответ Курье Хамес
Кто помнит, разве не Захар Пашутин тогда играл? Евгения в сборной уже не было
Думаешь он в интервью все это придумал?
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Ответ Курье Хамес
Кто помнит, разве не Захар Пашутин тогда играл? Евгения в сборной уже не было
смотрел ту игру и прекрасно помню этот эпизод! Джон всегда был безстрашным и Винсу бы точно не поздоровилось дойди до драки. да, в итоге мы проиграли, но точно запугать себя не дали
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Евгений Пашутин: бесстрашный
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