Евгений Пашутин о стычке с Винсом Картером в четвертьфинале Олимпиады: «У меня не было никакого страха»

Евгений Пашутин вспомнил о стычке с Винсом Картером .

Эпизод произошел во время четвертьфинала сиднейской Олимпиады с между сборными России и США.

– Там как получилось? Вижу, что сейчас перепрыгнет – и делаю шаг вперед. Создаю барьер. Я ничего не нарушал! Картер даже не упал. Но разозлился. Запомнил фамилию на майке. И вскоре накинулся на .

– По ошибке.

– Пришлось мне вмешаться – э-э, иди-ка сюда! Картера держал за руки судья. Но у меня страха никакого не было. Мы не играли грязно. Всему миру показывали – не боимся Дрим-тим. Хотим победить! Начали матч уверенно, повели 12:2.

– Как Еремин отреагировал на вашу стычку с Картером?

– Станислав Георгиевич подошел: «Не надо, не надо...» – «Но вы же сами говорите – боритесь! Не бойтесь их!» Еремин кивнул: «Да-да, но только чтобы не было международного скандала, драки команда на команду...» Ну, ладно. Выходим после перерыва – и американцев в раздевалке успокоили, и нас. Но помогло спокойствие им.

– Пошла игра на классе?

– Да. Пропал нерв физического контакта – американцы стали использовать габариты, заходить под кольцо. А мы отпор давали уже чуть-чуть не так. У Дрим-тим люди от 208 до 213 сантиметров. Даже если мимо бросают – снимают с головы, добивают.