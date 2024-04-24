Ростислав Вергун о 2-м матче против «Зенита»: «Горжусь. Ребята проявили бойцовские качества»

Ростислав Вергун прокомментировал 2-й матч серии плей-офф с «Зенитом» (74:82).

«Хотел бы отметить парней. После первой игры было много почвы для размышления. Всегда можно идти в две стороны: считать, что сезон закончен, и вторая дорога – та, что выбрали мы.

Я горжусь. Я был уверен, что у нас есть характер, ребята проявили бойцовские качества, несмотря на то, что мы недосчитались нескольких игроков и Антон Глазунов по ходу игры получил повреждение. Но я считаю, что нам есть, чем гордиться.

Да, мы промазали четыре ключевые атаки, в двух имели свободные броски, потеряли Фрейзера, который попал решающий трехочковый. Это вещи, которые повлияли на результат. Но я в целом горжусь тем баскетболом, который показали ребята», – сказал главный тренер « ».