Кевин Дюрэнт об освистывании «Санз» в Финиксе: «Надеюсь, это послужит для нас мотивацией»

Теги Миннесота Финикс НБА болельщики Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Баскетбол

Кевин Дюрэнт прокомментировал освистывание «Санз» в Финиксе.

В пятницу «Финикс» уступил на домашней арене со счетом 109:126 и уступает в серии первого раунда 0-3.

«У собравшихся на арене были большие ожидания от нас, они заплатили тяжело заработанные деньги, чтобы прийти на арену. И они имели право отреагировать так, как отреагировали.

Надеюсь, это послужит для нас мотивацией, посмотрим. Возможно, мы сможем использовать это во благо в следующей игре», – заявил Дюрэнт.

В пятницу на счету форварда 25 очков и 5 передач при 8 из 18 с игры.

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10 комментариев
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помню, как все тут предсказывали, что обмен Дюранта ничего хорошего Финикус не принесет, остались без скамейки, и ничего не выиграют, так вот, люди правы на 100%. Такая хорошая команда была у них, а теперь вот это.
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Дюрант никогда не был ментальным лидером, который может повести за собой. Игрок супер, без вопросов, но не лидер. Он всегда хотел им быть, но везде одно и тоже (Оклахома, Бруклин, Финикс). В Голдене, где он выигрывал перстни, лидерами были Карри, Томпсон, Грин и Дюрант туда очень хорошо вписался. На него не давил груз ответственности за команду. Как только все ложится на него, он сразу проваливается. Этот сезон для Финикса скорее всего закончен. В лучшем случае зацепят одну игру.
+11
-5
+6
Ответ DonaldBrashear 2.0
помню, как все тут предсказывали, что обмен Дюранта ничего хорошего Финикус не принесет, остались без скамейки, и ничего не выиграют, так вот, люди правы на 100%. Такая хорошая команда была у них, а теперь вот это.
Дюранту нужно было возвращаться в ГСВ, это бы реанимировало франшизу и дало 1-2 конкурентных сезона этим ветеранам. Но ГСВ платёжка забита и они очень дорожили своими Кумингами, Лунями и Мудями в надежде развить их во франчайзов.
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+6
Ответ Neo97
Интересная карьера у Дюрэнта: долго не мог стать чемпионом из-за отсутствия лидерских качеств, в итоге решился и перешел в чемпионскую команду, где мог брать титулы каждый год до сих пор! В итоге испугался непонятно чего и убежал. Но от себя не убежишь
КД никогда не претендовал на лидерство. Он всегда себе на уме.
В 2019 году Дюрант склонялся к варианту ухода из Голден Стейта. Он мог бы остаться, если бы не инцидент с Грином. Руководство предпочло не вмешиваться, Карри молчал, Керр засунул голову в песок. Получалось: спасибо, за два титула, можешь уходить.
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В этом весь Рюкзачок и его наследие. Халявные гайки никто не будет считать.
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Развалинами Финикса удовлетворен скажет Дюрент, пойдет разваливать Оклахому, Орландо или Хьюстон, Финикс такое терпеть не будет наверное
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Интересная карьера у Дюрэнта: долго не мог стать чемпионом из-за отсутствия лидерских качеств, в итоге решился и перешел в чемпионскую команду, где мог брать титулы каждый год до сих пор! В итоге испугался непонятно чего и убежал. Но от себя не убежишь
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Ответ Максим Горелик
Дюрант никогда не был ментальным лидером, который может повести за собой. Игрок супер, без вопросов, но не лидер. Он всегда хотел им быть, но везде одно и тоже (Оклахома, Бруклин, Финикс). В Голдене, где он выигрывал перстни, лидерами были Карри, Томпсон, Грин и Дюрант туда очень хорошо вписался. На него не давил груз ответственности за команду. Как только все ложится на него, он сразу проваливается. Этот сезон для Финикса скорее всего закончен. В лучшем случае зацепят одну игру.
Несогласен с тем, что везде проваливается Дюра из за груза ответственности.
В полуфинале конференции в 21 году Дюранту не хватило сантиметра, чтобы засчитали его победное попадание в игре с будущим чемпионом Милуоки. Они выглядели сильнее тех оленей, и этот сантиметр возможно вообще сломал все в Бруклине, потому что к тому моменту Дюрант выглядел именно как главная звезда и лидер.

В Финиксе он приходил не как первая супер звезда, им был и есть Букер, другой вопрос что Девин не может полностью брать на себя ответственность..
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Ответ Neo97
Интересная карьера у Дюрэнта: долго не мог стать чемпионом из-за отсутствия лидерских качеств, в итоге решился и перешел в чемпионскую команду, где мог брать титулы каждый год до сих пор! В итоге испугался непонятно чего и убежал. Но от себя не убежишь
Рюкзак не испугался, а наоборот, очень поверил в себя, решил, что он велик и всегда найдет себе в напарники таких как Карри, Томпсон, Грин и т.д. Сам сможет подобрать партнеров, тренера, создать необходимую атмосферу в любой команде. Ему в ГСВ отдали все лавры, все МВП, но рюкзаку этого было мало и он хотел, чтобы все в ГСВ считали Дюранта самым, самым, а в ГСВ придерживались другого мнения, что да, Дюрант отличный баскетболист, но не самый, самый. Отсюда и пошли конфликты, шантаж со стороны Дюранта, что или я самый, самый в ГСВ или уйду в другую команду и всем всё покажу в другой команде. Вот и ушёл, и всё всем показал.
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Ответ Neo97
Интересная карьера у Дюрэнта: долго не мог стать чемпионом из-за отсутствия лидерских качеств, в итоге решился и перешел в чемпионскую команду, где мог брать титулы каждый год до сих пор! В итоге испугался непонятно чего и убежал. Но от себя не убежишь
Вы как бы забываете про травму.
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