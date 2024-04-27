Кевин Дюрэнт об освистывании «Санз» в Финиксе: «Надеюсь, это послужит для нас мотивацией»
Кевин Дюрэнт прокомментировал освистывание «Санз» в Финиксе.
В пятницу «Финикс» уступил на домашней арене со счетом 109:126 и уступает в серии первого раунда 0-3.
«У собравшихся на арене были большие ожидания от нас, они заплатили тяжело заработанные деньги, чтобы прийти на арену. И они имели право отреагировать так, как отреагировали.
Надеюсь, это послужит для нас мотивацией, посмотрим. Возможно, мы сможем использовать это во благо в следующей игре», – заявил Дюрэнт.
В пятницу на счету форварда 25 очков и 5 передач при 8 из 18 с игры.
В 2019 году Дюрант склонялся к варианту ухода из Голден Стейта. Он мог бы остаться, если бы не инцидент с Грином. Руководство предпочло не вмешиваться, Карри молчал, Керр засунул голову в песок. Получалось: спасибо, за два титула, можешь уходить.
В полуфинале конференции в 21 году Дюранту не хватило сантиметра, чтобы засчитали его победное попадание в игре с будущим чемпионом Милуоки. Они выглядели сильнее тех оленей, и этот сантиметр возможно вообще сломал все в Бруклине, потому что к тому моменту Дюрант выглядел именно как главная звезда и лидер.
В Финиксе он приходил не как первая супер звезда, им был и есть Букер, другой вопрос что Девин не может полностью брать на себя ответственность..