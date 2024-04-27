Кевин Дюрэнт об освистывании «Санз» в Финиксе: «Надеюсь, это послужит для нас мотивацией»

Кевин Дюрэнт прокомментировал освистывание «Санз» в Финиксе.

В пятницу « » уступил на домашней арене со счетом 109:126 и уступает в серии первого раунда 0-3.

«У собравшихся на арене были большие ожидания от нас, они заплатили тяжело заработанные деньги, чтобы прийти на арену. И они имели право отреагировать так, как отреагировали.

Надеюсь, это послужит для нас мотивацией, посмотрим. Возможно, мы сможем использовать это во благо в следующей игре», – заявил .

В пятницу на счету форварда 25 очков и 5 передач при 8 из 18 с игры.