Девин Букер: «Поставили себя в сложное положение. Теперь надо выбираться»
Девин Букер отреагировал на третье поражение в серии с «Миннесотой».
В пятницу «Финикс» уступил на домашней арене со счетом 109:126 и уступает в серии первого раунда 0-3.
«Поставили себя в сложное положение. Теперь надо выбираться. Имеем то, что имеем.
Освистывание команды на домашней арене? Не могу винить болельщиков, все понимаю», – констатировал Букер.
В плей-офф НБА никто ранее не побеждал после 0-3 в серии.
«Говорят, что никто не спасался после 0-3 в серии? Что же, это очень интересно», – сказал Букер.
А после завершения карьеры о Букере сняли бы документалку в стиле Last Dance, посвящённую 8-матчевому вин-стрику в баббле, когда Финикс едва едва не вышел в плей-офф, гоат момент карьеры Бука в Санс
Там с положением легче: можно лёжа, можно на стуле, стоя … или даже в сторонке с Кешей и ББ мариновать слезами шашлыки , пока колокольчик не зазвенит на леске