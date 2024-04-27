Девин Букер: «Поставили себя в сложное положение. Теперь надо выбираться»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Девин Букер отреагировал на третье поражение в серии с «Миннесотой».

В пятницу «Финикс» уступил на домашней арене со счетом 109:126 и уступает в серии первого раунда 0-3.

«Поставили себя в сложное положение. Теперь надо выбираться. Имеем то, что имеем.

Освистывание команды на домашней арене? Не могу винить болельщиков, все понимаю», – констатировал Букер.

В плей-офф НБА никто ранее не побеждал после 0-3 в серии.

«Говорят, что никто не спасался после 0-3 в серии? Что же, это очень интересно», – сказал Букер.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Букер должен благодарить баскетбольных богов за то, что те на пару лет к нему Криса Пола направили, иначе Бук так бы и прозябал в низах Запада со своим Финиксом.

А после завершения карьеры о Букере сняли бы документалку в стиле Last Dance, посвящённую 8-матчевому вин-стрику в баббле, когда Финикс едва едва не вышел в плей-офф, гоат момент карьеры Бука в Санс
+2
0
+2
Чего там сложного, всего одна игра и в кроватку к Кендалл.
+1
0
+1
Теперь надо выбираться… на рыбалочку
Там с положением легче: можно лёжа, можно на стуле, стоя … или даже в сторонке с Кешей и ББ мариновать слезами шашлыки , пока колокольчик не зазвенит на леске
+1
0
+1
Да уже поздно дружище. Никто еще не побеждал проклятие.
+1
0
+1
На природу выбираться, на майские праздники...
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий