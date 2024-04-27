Девин Букер: «Поставили себя в сложное положение. Теперь надо выбираться»

Девин Букер отреагировал на третье поражение в серии с «Миннесотой».

В пятницу « » уступил на домашней арене со счетом 109:126 и уступает в серии первого раунда 0-3.

«Поставили себя в сложное положение. Теперь надо выбираться. Имеем то, что имеем.

Освистывание команды на домашней арене? Не могу винить болельщиков, все понимаю», – констатировал .

В плей-офф никто ранее не побеждал после 0-3 в серии.

«Говорят, что никто не спасался после 0-3 в серии? Что же, это очень интересно», – сказал Букер.