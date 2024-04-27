Брэдли Бил: «Будь я проклят, если меня вынесут всухую в серии»

Брэдли Бил заявил, что собирается избежать сухого поражения в серии с «Вулвз».

В пятницу « » уступил на домашней арене со счетом 109:126 и уступает в серии первого раунда 0-3. Бил с 28 очками стал самым результативным в своей команде.

«Меня ни разу в жизни не выносили всухую в серии. Будь я проклят, если это случится», – заявил Бил.

«Санз» в этой серии имеют в сумме «-34» по итогам третьих четвертей.

«Нам надирают задницы в этих третьих четвертях», – признался Бил.