Брэдли Бил: «Будь я проклят, если меня вынесут всухую в серии»
Брэдли Бил заявил, что собирается избежать сухого поражения в серии с «Вулвз».
В пятницу «Финикс» уступил на домашней арене со счетом 109:126 и уступает в серии первого раунда 0-3. Бил с 28 очками стал самым результативным в своей команде.
«Меня ни разу в жизни не выносили всухую в серии. Будь я проклят, если это случится», – заявил Бил.
«Санз» в этой серии имеют в сумме «-34» по итогам третьих четвертей.
«Нам надирают задницы в этих третьих четвертях», – признался Бил.