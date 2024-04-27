Брэдли Бил: «Будь я проклят, если меня вынесут всухую в серии»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Брэдли Бил Баскетбол

Брэдли Бил заявил, что собирается избежать сухого поражения в серии с «Вулвз».

В пятницу «Финикс» уступил на домашней арене со счетом 109:126 и уступает в серии первого раунда 0-3. Бил с 28 очками стал самым результативным в своей команде.

«Меня ни разу в жизни не выносили всухую в серии. Будь я проклят, если это случится», – заявил Бил.

«Санз» в этой серии имеют в сумме «-34» по итогам третьих четвертей.

«Нам надирают задницы в этих третьих четвертях», – признался Бил.

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11 комментариев
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Я согласен быть проклятым за 50 млн зелени. Куда обратится?
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Вынесут, можешь быть уверен.
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Ты проклят, Брэдли) "магия Вашингтона" теперь в действии и в Аризоне.
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Тысяча чертей! Каналья!
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Брэдли, блин, ты сегодня с метра чуть ли не открытые броски мазал, отвратительная игра. Прочти это и подумай над своим поведением!
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Будешь...
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Добро пожаловать в ад, мистер Бил
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Гобер своей пробежкой вначале игры всех игроков Санз перепугал
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ну когла то ты должен проиграть 4-0, лучше Леброна что ли ты, что бы в сухую не проигрывать
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