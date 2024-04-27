Фрэнк Вогель: «У нас нет упаднических настроений. «Финикс» не хочет, чтобы сезон заканчивался»

Фрэнк Вогель рассказал о настрое «Финикса» после 0-3 в серии с «Миннесотой».

«У нас в коллективе нет упаднических настроений. « » не хочет, чтобы сезон заканчивался.

Мы очень хотим побеждать, так что испытываем сейчас большое разочарование. Это очень неприятно. Мы все вкладываемся в общее дело и предпринимаем все возможные усилия, чтобы дать нашим поклонникам команду, которой они могли бы гордиться. Считаем, что все еще можем это сделать, но пока что играли в этой серии недостаточно хорошо», – признался .

«Санз» войдут в межсезонье-2024 с платежной ведомостью на 206 миллионов долларов. Это самая крупная платежка в .