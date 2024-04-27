Фрэнк Вогель: «У нас нет упаднических настроений. «Финикс» не хочет, чтобы сезон заканчивался»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Фрэнк Вогель Баскетбол

Фрэнк Вогель рассказал о настрое «Финикса» после 0-3 в серии с «Миннесотой».

«У нас в коллективе нет упаднических настроений. «Финикс» не хочет, чтобы сезон заканчивался.

Мы очень хотим побеждать, так что испытываем сейчас большое разочарование. Это очень неприятно. Мы все вкладываемся в общее дело и предпринимаем все возможные усилия, чтобы дать нашим поклонникам команду, которой они могли бы гордиться. Считаем, что все еще можем это сделать, но пока что играли в этой серии недостаточно хорошо», – признался Вогель.

«Санз» войдут в межсезонье-2024 с платежной ведомостью на 206 миллионов долларов. Это самая крупная платежка в НБА.

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7 комментариев
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А Вогель вообще чем занимается? Я вот уже 3 игры смотрю на безыдейную команду, которая играет в изоляции. В защите просто бардак, им накидывают как угодно, причем не только лидеры. С 2 игроками экстра-класса даже ни разу не было напряженной концовки. Это вообще как?
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Гобер своей пятишаговой пробежкой перепугал всех игроков Санз, Феникс все!!!
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+4
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
А Вогель вообще чем занимается? Я вот уже 3 игры смотрю на безыдейную команду, которая играет в изоляции. В защите просто бардак, им накидывают как угодно, причем не только лидеры. С 2 игроками экстра-класса даже ни разу не было напряженной концовки. Это вообще как?
Вопросы к руководству, зачем нанимать сугубо защитного тренера в команду, где есть звезды, но нет отлаженной атаки?
+3
0
+3
Классический Финикс к великому сожалению. Плюс смена руководства, по каким бы то ни было причинам неважно, никак не пойдет на пользу в ближайшей перспективе. Бизнес таких ходов не прощает. Санс как и Бостон, у которого забрали любвеобильного Удоку, увы обречены на данном этапе развития.
+1
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+1
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
А Вогель вообще чем занимается? Я вот уже 3 игры смотрю на безыдейную команду, которая играет в изоляции. В защите просто бардак, им накидывают как угодно, причем не только лидеры. С 2 игроками экстра-класса даже ни разу не было напряженной концовки. Это вообще как?
Дак Дюрэнт же ушел из ГСВ с мотивировкой - не хочу играть в командный баскетбол, хочу изоляции. Вот они и играют
+1
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Фрэнк Вогель как такие тренеры быстро находят работу? Уволили с Лейкерс, сразу в Финиксе работа
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Ответ DaniZero
Фрэнк Вогель как такие тренеры быстро находят работу? Уволили с Лейкерс, сразу в Финиксе работа
Может ли это быть связано с чемпионским титулом?
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