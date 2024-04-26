Джей Уильямс: «Если Д’Анджело Расселл так выпадает из игры, я не хочу видеть его в составе своей команды»

Джей Уильямс был обескуражен поведением Д’Анджело Расселла.

Разыгрывающий « » набрал 0 очков в третьей игре с « » и не участвовал в командном совещании во время тайм-аута под конец встречи.

«Не знаю, что он делал. Проверял телефон или что-то жевал. Но пока ты находишься в матче плей-офф, даже если осталось 3,5 минуты и твоя команда проигрывает, у тебя все еще один матч впереди. Ты все равно должен верить в то, что у тебя есть шансы, пока в твоей команде. То, что он выпал из игры таким образом и не участвовал в командном совещании, заставляет меня беспокоиться. В двух из трех игр он был балластом для команды. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис оставляют все на паркете, а твой стартовый разыгрывающий даже не участвует в совещании? Они, скорее всего, проиграют эту серию. Но если я , то замечаю подобные вещи, с учетом итогов прошлого года.

Потолок Расселла находится слишком высоко от его текущего уровня. Потому что его потенциал высок, но уровень худших выступлений очень низок. Если ты не знаешь, какого Расселла ты получишь в каждый текущий момент, насколько он будет вкладываться в защиту, если он так выпадает из игры, я не хочу видеть его в составе своей команды.

Когда ты начинаешь думать о себе, это говорит эгоизм, потому что ты не думаешь о команде. И в этот момент, на скамейке запасных, Расселл думал только о себе», – заявил ведущий Джей Уильямс.

«Лейкерс» уступают «Денверу» в серии первого раунда плей-офф со счетом 3-0.