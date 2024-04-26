Чендлер Парсонс: «Попробуйте найти хоть одного человека в мире, который cможет привести этот состав «Лейкерс» к победе над «Наггетс»

Чендлер Парсонс не склонен преувеличивать вину Дарвина Хэма в провале «Лейкерс».

«Попробуйте найти хоть одного человека в мире, который может привести этот состав «Лейкерс» к победе над «Наггетс». Пригласите Фила , . Нет такого тренера, который сможет научить эту команду победить ту», – заявил .

«Приходится работать с тем, что у тебя есть. У них недостаточно поддержки со скамейки запасных. Каждый раз, когда они переходят к запасным, они теряют преимущество. Не хочу слишком сильно критиковать команду, но так все и есть. Стартовая пятерка показывает себя отлично, уходит в отрыв, играет с нужным настроем. Начинаются замены, у «Денвера» лучше скамейка запасных. Здесь и начинают проблемы у «Лейкерс», – добавил .

« » ведет 3-0 в серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс».