Чендлер Парсонс: «Попробуйте найти хоть одного человека в мире, который cможет привести этот состав «Лейкерс» к победе над «Наггетс»

Теги Денвер Лейкерс Фил Джексон Лу Уильямс Грегг Попович НБА НБА плей-офф Чендлер Парсонс Дарвин Хэм Баскетбол

Чендлер Парсонс не склонен преувеличивать вину Дарвина Хэма в провале «Лейкерс».

«Попробуйте найти хоть одного человека в мире, который может привести этот состав «Лейкерс» к победе над «Наггетс». Пригласите Фила Джексона, Грегга Поповича. Нет такого тренера, который сможет научить эту команду победить ту», – заявил Парсонс.

«Приходится работать с тем, что у тебя есть. У них недостаточно поддержки со скамейки запасных. Каждый раз, когда они переходят к запасным, они теряют преимущество. Не хочу слишком сильно критиковать команду, но так все и есть. Стартовая пятерка показывает себя отлично, уходит в отрыв, играет с нужным настроем. Начинаются замены, у «Денвера» лучше скамейка запасных. Здесь и начинают проблемы у «Лейкерс», – добавил Лу Уильямс.

«Денвер» ведет 3-0 в серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс».

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14 комментариев
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Ещё чуть-чуть и мы перестанем на 1,5 месяца читать про ЛАЛ... Надеюсь
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Весь год читал, что Денвер потерял скамейку после ухода Брауна и Грина, а тут внезапно оказывается, что у них опять скамейка лучше
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Ответ Денис Кёнигсберг
Ещё чуть-чуть и мы перестанем на 1,5 месяца читать про ЛАЛ... Надеюсь
Надейся, будет дофига сообщений про Леброна, Бронни, слухов ЛАЛ об 3 звезде и тд
+6
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+6
Ответ AlphaBeast
Надейся, будет дофига сообщений про Леброна, Бронни, слухов ЛАЛ об 3 звезде и тд
Все верно по этому он и написал «на 1,5 месяца»))
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интересно, он хоть одного игрока со скамейки Денвера знает?
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Спо
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Покажите состав, который недотренер хэм приведет к победе?!
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Да уж стартовая пятерка показывает себя отлично, особенно Хачимура и Рассел
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Удока? Он с Хьюстоном выиграл сезонную серию у Денвера. Будь у него игроки уровня Деда и Брови, да что там, Ванвлита на Краба поменять, и он бы в ПО напрямую вышел.
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как же быстро меняются мнения... до начала серии "Брон легко забирает в 6", а теперь оказывается команда не соответствует уровню ПО.
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Сергей Базаревич
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Фил и Коби. Финал Запада 2009,фаворит Денвер с Кармело. Лал ушатывают тот Денвер, 4—2.Учись Леброн))
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Ответ AlphaBeast
Надейся, будет дофига сообщений про Леброна, Бронни, слухов ЛАЛ об 3 звезде и тд
... Тренера оставляем?
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Ответ Денис Кёнигсберг
Ещё чуть-чуть и мы перестанем на 1,5 месяца читать про ЛАЛ... Надеюсь
Да не, после вылета Лебка опять скажет "я мухожук", и опять до самой осени вагон "горячих и интригующих" новостей обеспечен.
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