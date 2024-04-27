Аарон Гордон: «Никола Йокич – гений, которому подвернулся баскетбол»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Аарон Гордон восхищается игрой Николы Йокича.

«Никола Йокич – баскетбольный гений. На самом деле, он просто гений, которому подвернулся баскетбол. Он делает игру очень простой. Когда ты воспринимаешь игру подобным образом, она раскрывается для тебя. Ты начинаешь видеть розыгрыши до того, как они произошли. На два-три шага вперед. Начинаешь находить нюансы, о которых раньше не задумывался. Все становится простым», – признался Аарон Гордон.

Форвард «Наггетс» установил рекорды карьеры по очкам (29) и подборам (15) в плей-офф в третьем матче серии с «Лейкерс» (112:105).

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6 комментариев
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Видел недавно какой-то подкаст, гостем которого там был Гордон) и вот он там рассказывал, что когда приехал после трейда в Денвер, он просто сначала не всегда успевал сообразить, что он уже получил мяч от Николы и надо забрасывать в корзину) говорит Джокер сечёт поляну нереально
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ньюансы от Виталия)) нюансы, колхозан)
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не ставил же рекордов по карьере, очков+подборов больше было уже не раз
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Оно просто лошадиной мазью пользуется 😅
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Ответ Ruslan Ruslan
не ставил же рекордов по карьере, очков+подборов больше было уже не раз
О Гордоне речь.
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