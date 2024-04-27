Аарон Гордон: «Никола Йокич – гений, которому подвернулся баскетбол»

Аарон Гордон восхищается игрой Николы Йокича.

« – баскетбольный гений. На самом деле, он просто гений, которому подвернулся баскетбол. Он делает игру очень простой. Когда ты воспринимаешь игру подобным образом, она раскрывается для тебя. Ты начинаешь видеть розыгрыши до того, как они произошли. На два-три шага вперед. Начинаешь находить нюансы, о которых раньше не задумывался. Все становится простым», – признался .

Форвард «Наггетс» установил рекорды карьеры по очкам (29) и подборам (15) в плей-офф в третьем матче серии с « » (112:105).