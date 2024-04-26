Кендрик Перкинс: «Если Никола Йокич не закончит карьеру досрочно, Леброн Джеймс больше не станет чемпионом»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Кендрик Перкинс считает, что исход серии «Денвер» – «Лейкерс» предрешен.

«Наггетс» повели 3-0 после победы со счетом 112-105 в матче на домашней арене команды из Лос-Анджелеса. «Денвер» одержал победу в 11 последних встречах клубов.

Эксперт ESPN, бывший центровой НБА Кендрик Перкинс сделал выводы из продолжающейся серии.

«Если Никола Йокич не закончит карьеру досрочно, Леброн Джеймс больше не станет чемпионом», – написал Перкинс в соцсети X.

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6 комментариев
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нифига, на ветмин просто в Денвер пойдет
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+14
Леброн перейдет к Йокичу в команду, и возьмет чемпионство. Не вижу в этом проблемы)
+10
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Чушь это всё! Как насчёт х-кратного чемпионства плей ин и парочку баннеров под сводами?🤡🫵🏽
+3
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Ну Денвер вполне может выбрать Бронни где-то в конце второго раунда. Атлетичный защитный гард с мозгами и исполнительской дисциплиной им вполне подойдет...
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Можно объединиться с Эмбиидом
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Любопытно, кто-нибудь воспринимает всерьез все что говорит Кендрик Перкинс?
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