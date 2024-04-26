Кендрик Перкинс: «Если Никола Йокич не закончит карьеру досрочно, Леброн Джеймс больше не станет чемпионом»

Кендрик Перкинс считает, что исход серии «Денвер» – «Лейкерс» предрешен.

«Наггетс» повели 3-0 после победы со счетом 112-105 в матче на домашней арене команды из Лос-Анджелеса. «Денвер» одержал победу в 11 последних встречах клубов.

Эксперт ESPN, бывший центровой НБА Кендрик Перкинс сделал выводы из продолжающейся серии.

«Если Никола Йокич не закончит карьеру досрочно, Леброн Джеймс больше не станет чемпионом», – написал Перкинс в соцсети X.