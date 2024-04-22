Жорди Фернандес официально назначен главным тренером «Бруклина»

Теги Денвер Бруклин Сакраменто НБА Жорди Фернандес Баскетбол

«Бруклин» объявил о найме Жорди Фернандеса в качестве главного тренера.

«Мы воодушевлены тем, что можем объявить о подписании Жорди Фернандеса как нашего нового главного тренера. В процессе широкого поиска в последние шесть недель мы пришли к пониманию того, что Жорди лучший вариант для будущего нашего клуба. Он принесет с собой разнообразный опыт и знания, полученные в процессе тренерской карьеры в разных уголках мира. На каждом этапе Жорди демонстрировал способность организации процессов и творческих систем, призванных оптимизировать составы тренируемых им команд. Он доказал, что может строить  долгосрочные взаимоотношения с игроками и завоевывать их уважение, мы уверены, что наши баскетболисты много приобретут от сотрудничества с ним. Приветствуем Жорди и его близких в семье «Нетс» и надеемся, что Бруклин станет их домом», – заявил клуб в пресс-релизе.

Жорди Фернандес закончил сезон-2023/24 в качестве первого помощника главного тренера «Сакраменто». До «Кингз» тренер шесть сезонов отработал в штабе «Денвера» (2016-2022 года).

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1 комментарий
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Стартовые позиции для нового тренера в Бруклине удобные, если он будет лучше Вона и Нэша это уже станет серьезным прогрессом за последние несколько лет
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