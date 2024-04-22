Жорди Фернандес официально назначен главным тренером «Бруклина»

«Бруклин» объявил о найме Жорди Фернандеса в качестве главного тренера.

«Мы воодушевлены тем, что можем объявить о подписании как нашего нового главного тренера. В процессе широкого поиска в последние шесть недель мы пришли к пониманию того, что Жорди лучший вариант для будущего нашего клуба. Он принесет с собой разнообразный опыт и знания, полученные в процессе тренерской карьеры в разных уголках мира. На каждом этапе Жорди демонстрировал способность организации процессов и творческих систем, призванных оптимизировать составы тренируемых им команд. Он доказал, что может строить долгосрочные взаимоотношения с игроками и завоевывать их уважение, мы уверены, что наши баскетболисты много приобретут от сотрудничества с ним. Приветствуем Жорди и его близких в семье «Нетс» и надеемся, что станет их домом», – заявил клуб в пресс-релизе.

Жорди Фернандес закончил сезон-2023/24 в качестве первого помощника главного тренера « ». До «Кингз» тренер шесть сезонов отработал в штабе « » (2016-2022 года).