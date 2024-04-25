Жорди Фернандес: «Здесь все сосредоточено на моментальной отдаче и движении вперед»

Теги Бруклин Шон Маркс НБА Жорди Фернандес Баскетбол

Новый главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес рассказал о первых впечатлениях.

«Результаты будут видны сразу, потому что здесь все сосредоточено на моментальной отдаче и движении вперед.

Молодая команда — это хорошо, потому что это позволяет тебе рассчитывать на длительный путь.

С командой, которая у нас есть сейчас, и нынешним уровнем сотрудничества нет никаких сомнений в удачном старте», – заявил новый главный тренер Бруклина.

«Никогда не хочется увольнять людей с любых позиций, будь то тренеры, другие члены персонала. Но это профессиональный спорт, изменения неизбежны. Нам всем повезло иметь нынешнюю работу и продержаться на ней так долго.

Остается только надеяться, что ты движешься в верном направлении с правильными людьми и продолжаешь строительство. Надеюсь, что Жорди здесь надолго, и что он сможет здесь вырасти так же, как и мы все», – прокомментировал назначение генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс.

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