Жорди Фернандес: «Здесь все сосредоточено на моментальной отдаче и движении вперед»

Новый главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес рассказал о первых впечатлениях.

«Результаты будут видны сразу, потому что здесь все сосредоточено на моментальной отдаче и движении вперед.

Молодая команда — это хорошо, потому что это позволяет тебе рассчитывать на длительный путь.

С командой, которая у нас есть сейчас, и нынешним уровнем сотрудничества нет никаких сомнений в удачном старте», – заявил новый главный тренер Бруклина.

«Никогда не хочется увольнять людей с любых позиций, будь то тренеры, другие члены персонала. Но это профессиональный спорт, изменения неизбежны. Нам всем повезло иметь нынешнюю работу и продержаться на ней так долго.

Остается только надеяться, что ты движешься в верном направлении с правильными людьми и продолжаешь строительство. Надеюсь, что здесь надолго, и что он сможет здесь вырасти так же, как и мы все», – прокомментировал назначение генеральный менеджер « » .