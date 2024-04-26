Саша Обрадович: «Давление теперь будет на «Фенербахче»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Саша Обрадович Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

«Монако» сравнял счет в серии с «Фенербахче» (1-1).

«Мы вернули себе уверенность. Отправляемся в Стамбул. Роли меняются. Давление теперь на «Фенербахче». Такая же ситуация как в первой игре с нами. Не знаю, поможет это или нет. Но мы должны быть смелыми, играть в свой баскетбол лучшим образом и надеяться, что будем лучше. Майк Джеймс столкнулся с трудностями в эти первые два матча», – заявил главный тренер французского клуба Саша Обрадович.

Команды продолжат серию до трех побед в 1/4 финала плей-офф Евролиги на домашней арене «Фенербахче».

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