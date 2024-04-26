Саша Обрадович: «Давление теперь будет на «Фенербахче»

«Монако» сравнял счет в серии с «Фенербахче» (1-1).

«Мы вернули себе уверенность. Отправляемся в Стамбул. Роли меняются. Давление теперь на « ». Такая же ситуация как в первой игре с нами. Не знаю, поможет это или нет. Но мы должны быть смелыми, играть в свой баскетбол лучшим образом и надеяться, что будем лучше. столкнулся с трудностями в эти первые два матча», – заявил главный тренер французского клуба .

Команды продолжат серию до трех побед в 1/4 финала плей-офф на домашней арене «Фенербахче».