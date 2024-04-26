Чендлер Парсонс о поражении «Лейкерс»: «Это не «всего лишь» баскетбол»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Чендлер Парсонс Баскетбол

Чендлер Парсонс отреагировал на слова Леброна Джеймса.

На послематчевой пресс-конференции Леброн Джеймс постарался сгладить впечатление от третьего поражения в серии с «Денвером» (3-0).

«Это просто баскетбол. В конце концов, это всего лишь баскетбол», – пожал плечами звездный форвард «Лейкерс».

«Это не «всего лишь» баскетбол, – не согласился с ним Чендлер Парсонс в подкасте Run It Back, – мне не нравится, когда проигрывают матч, а потом пытаются принизить значение игры. Это наша жизнь, это то, ради чего ты играешь, тренируешься, для чего тратятся миллионы долларов на команду вокруг Леброна, чтобы победить. Меня это выводит из себя».

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