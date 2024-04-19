Майкл Мэлоун о титуле чемпионов НБА: «Мы эгоисты, мы не дадим никому отнять его у нас»

Теги Денвер Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Майкл Мэлоун Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Майкл Мэлоун рассказал об ожиданиях от плей-офф.

«Начиная с субботы, на нашем пути будут 15 команд, которые хотят то, что есть у нас. Трофей чемпионов у нас. Все хотят забрать его. В прошлом году такого не было. Мы были на первом месте в конференции. Занимали это место уверенно. Мы зашли в плей-офф с желанием сотворить что-то особенное. И нам удалось.

Теперь перед нами такая же голодная команда «Лейкерс», рассерженная восемью поражениями подряд. И в следующем раунде нас тоже будут ждать.

Уровень таланта в Западной конференции. Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Девин Букер на шестом месте!

Все изменилось. Из команды, которая хотела получить титул, мы стали теми, кто хочет его удержать. Мы эгоисты, мы не дадим никому отнять его у нас», – заявил главный тренер «Наггетс».

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17 комментариев
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Ответ kerzhy
Слишком много базарит. Напомнило чем-то прошлогодний Мемфис. Надеюсь, что вылетят они как можно раньше
Есть право
+11
-3
+8
Ответ kerzhy
Слишком много базарит. Напомнило чем-то прошлогодний Мемфис. Надеюсь, что вылетят они как можно раньше
В смысле много базарит? Его спрашивают в интервью, он отвечает. Никола хвалит соперников, сдержан, а Мэлоун говорит про свипы. Круто ведь. Противоположности в интервью
+11
-3
+8
Ответ kerzhy
Слишком много базарит. Напомнило чем-то прошлогодний Мемфис. Надеюсь, что вылетят они как можно раньше
Ну при чём тут Мемфис-то. Мне кажется, есть принципиальнейшая разница между тем, когда так базарит представитель молодой и талантливой команды без каких-либо серьёзных достижений в плей-офф, и тренер команды-действующего чемпиона.
Да, можно не приветствовать пафос Мэлоуна (хотя по мне, так норм, чел разгоняет интригу, это неплохо), но сравнивать с Мемфисом немного перебор)
+6
0
+6
Чётко он про следующий раунд сказал))) На ЛАЛ у него прям тригеррит.
+4
-1
+3
Ответ AlphaBeast
А почему эти матчи не должны учитываться? И на востоке, и на западе играют одинаково донные команды, которые контендер, если не все, то большинство должен забирать. Но ладно проиграть днарю 1 матч, но как 3 матча можно проиграть? Там в принципе недооценки и недонастроя быть не может после первого поражения, и уж точно после 2 поражения. Проиграли 1 матч из-за недооценки, ок, норм, но не 3.
Что значит не должны? Учитываются все результаты, это очевидно. Данная таблица скорее показывает потенциал команд на дистанции ПО. Но, если с пониманием этого есть проблемы, то это не ко мне.
+4
-2
+2
Ответ kerzhy
Понятно, что он может говорить, что ему угодно. Но и любой другой, в том числе и я, могут высказывать своё мнение. В моём понимании он мог бы быть посдержаннее и более уважительным - уж очень у него на ЛАЛ стоит. Поэтому я и надеюсь, что они пораньше отлетят, чтобы он перестал бравировать.
Лейкерс тоже говорят, почитай что ЭйДи говорил перед сезоном, а в итоге сезонный свип 3-0
+2
-1
+1
Ответ kerzhy
Слишком много базарит. Напомнило чем-то прошлогодний Мемфис. Надеюсь, что вылетят они как можно раньше
А что он должен сказать? Мы конечно же проиграем, у нас нет шансов. Как по мне нормально высказался, без лишнего пафоса.
+3
-2
+1
Ответ kerzhy
Понятно, что он может говорить, что ему угодно. Но и любой другой, в том числе и я, могут высказывать своё мнение. В моём понимании он мог бы быть посдержаннее и более уважительным - уж очень у него на ЛАЛ стоит. Поэтому я и надеюсь, что они пораньше отлетят, чтобы он перестал бравировать.
А, понял, типичный "фанат" Лейкерс. Ну поплачь
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Ответ Tiemme
Ну 6-е место Финикса не совсем объективно в условиях ПО. Ведь сейчас сильные будут играть против сильных и уже никаких Шарлоток и Детройтов теперь не будет. Вот я и решил посмотреть, как ТОП 10 команд каждой конфы сыграли друг с другом, без учета матчей со слабыми соперниками. И вот что получилось: % 1 Бостон 0,685 2 Оклахома 0,654 3 Денвер 0,615 4 Миннесота 0,566 5 Милуоки 0,564 6 Финикс 0,547 7 Индиана 0,545 8 Клипперс 0,528 9 Пеликанс 0,509 10 Даллас 0,500 11 Сакраменто 0,482 12 Лейкерс 0,482 13 Кливленд 0,481 14 Нью-Йорк 0,473 15 Орландо 0,434 16 Филадельфия 0,423 17 Майами 0,423 18 ГСВ 0,389 19 Чикаго 0,358 20 Атланта 0,358 Посмотрите где оказался Даллас, ГСВ и Нью-Йорк! А вот Индиана и Окла удивили!
А может матчи у днарей забирать надо? А не сливать 3 матча Сан-Антонио, например.
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Ответ Tiemme
Что значит не должны? Учитываются все результаты, это очевидно. Данная таблица скорее показывает потенциал команд на дистанции ПО. Но, если с пониманием этого есть проблемы, то это не ко мне.
Я это прекрасно понимаю, но мне кажется, что надо ограничить таблицу посильнее случае, например процентом побед против команд топ 10 контендеров. Эта таблица будет более справедливая, думаю. Но я в принципе не считаю такие таблицы показателем. Все контендеры по разному проходят регулярку. Кто-то запредельно нагружает лидеров, а кто-то пытается максимально здоровым подойти к по и им пофигу на результат в контретно взятом матче.
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