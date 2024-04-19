Майкл Мэлоун о титуле чемпионов НБА: «Мы эгоисты, мы не дадим никому отнять его у нас»
Майкл Мэлоун рассказал об ожиданиях от плей-офф.
«Начиная с субботы, на нашем пути будут 15 команд, которые хотят то, что есть у нас. Трофей чемпионов у нас. Все хотят забрать его. В прошлом году такого не было. Мы были на первом месте в конференции. Занимали это место уверенно. Мы зашли в плей-офф с желанием сотворить что-то особенное. И нам удалось.
Теперь перед нами такая же голодная команда «Лейкерс», рассерженная восемью поражениями подряд. И в следующем раунде нас тоже будут ждать.
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Все изменилось. Из команды, которая хотела получить титул, мы стали теми, кто хочет его удержать. Мы эгоисты, мы не дадим никому отнять его у нас», – заявил главный тренер «Наггетс».
Да, можно не приветствовать пафос Мэлоуна (хотя по мне, так норм, чел разгоняет интригу, это неплохо), но сравнивать с Мемфисом немного перебор)