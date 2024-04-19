Майкл Мэлоун о титуле чемпионов НБА: «Мы эгоисты, мы не дадим никому отнять его у нас»

Майкл Мэлоун рассказал об ожиданиях от плей-офф.

«Начиная с субботы, на нашем пути будут 15 команд, которые хотят то, что есть у нас. Трофей чемпионов у нас. Все хотят забрать его. В прошлом году такого не было. Мы были на первом месте в конференции. Занимали это место уверенно. Мы зашли в плей-офф с желанием сотворить что-то особенное. И нам удалось.

Теперь перед нами такая же голодная команда « », рассерженная восемью поражениями подряд. И в следующем раунде нас тоже будут ждать.

Уровень таланта в Западной конференции. , и на шестом месте!

Все изменилось. Из команды, которая хотела получить титул, мы стали теми, кто хочет его удержать. Мы эгоисты, мы не дадим никому отнять его у нас», – заявил главный тренер «Наггетс».