«Мы могли даже не ввести мяч из аута». Майкл Мэлоун объяснил, почему не стал брать тайм-аут

Майкл Мэлоун объяснил, почему не стал брать тайм-аут перед последней атакой.

«Мы отбились. Равный счет. Зачем позволять им вернуться в защиту? Если они вернутся, встанут и переключатся, мы можем даже не ввести мяч из аута. Я хотел, чтобы мы плавно перешли к нападению, и чтобы наши лучшие игроки реализовали атаку.

во всей красе. Он может долгое время испытывать проблемы, но стоит ему один раз попасть в кольцо, и он больше никогда не упустит момент. И это был просто невероятный момент», – сказал главный тренер « ».

«Наггетс» обыграли « » во втором матче серии плей-офф (101:99, 2-0) благодаря попаданию Мюррэя под сирену.