«Мы могли даже не ввести мяч из аута». Майкл Мэлоун объяснил, почему не стал брать тайм-аут

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Джамал Мюррэй Баскетбол

Майкл Мэлоун объяснил, почему не стал брать тайм-аут перед последней атакой.

«Мы отбились. Равный счет. Зачем позволять им вернуться в защиту? Если они вернутся, встанут и переключатся, мы можем даже не ввести мяч из аута. Я хотел, чтобы мы плавно перешли к нападению, и чтобы наши лучшие игроки реализовали атаку.

Джамал Мюррэй во всей красе. Он может долгое время испытывать проблемы, но стоит ему один раз попасть в кольцо, и он больше никогда не упустит момент. И это был просто невероятный момент», – сказал главный тренер «Денвера».

«Наггетс» обыграли «Лейкерс» во втором матче серии плей-офф (101:99, 2-0) благодаря попаданию Мюррэя под сирену.

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3 комментария
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Lakers’ daddy подтверждает своё прозвище. Усыновил целую франшизу мужик
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They have a timeout decide not to use it!
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Мюррэй вытащил четверть. Залетало все. Молодец!
Ривз за ним не успевает, Винсенту и Стукачу охранять только очередь в почтовом отделении.
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