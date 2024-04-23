Никола Йокич оформил трипл-дабл во 2-м матче с «Лейкерс» – 27 очков, 20 подборов и 10 передач
«Денвер» во второй раз обыграл «Лейкерс» в серии – 101:99, 2-0.
В составе «Наггетс» центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл – 27 очков, 20 подборов и 10 передач.
За 41 минуту серб реализовал 9 из 16 с игры и 7 из 7 с линии.
Йокич сравнялся с легендарным центровым Уилтом Чемберленом (4 раза, 1-е место) по количеству матчей с 20 и более очками, 20 и более подборами и 10 и более передачами в истории плей-офф НБА.