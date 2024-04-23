Никола Йокич оформил трипл-дабл во 2-м матче с «Лейкерс» – 27 очков, 20 подборов и 10 передач

Теги Уилт Чемберлен Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» во второй раз обыграл «Лейкерс» в серии – 101:99, 2-0.

В составе «Наггетс» центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл – 27 очков, 20 подборов и 10 передач.

За 41 минуту серб реализовал 9 из 16 с игры и 7 из 7 с линии.

Йокич сравнялся с легендарным центровым Уилтом Чемберленом (4 раза, 1-е место) по количеству матчей с 20 и более очками, 20 и более подборами и 10 и более передачами в истории плей-офф НБА.

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13 комментариев
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Ответ ta1ib
хоть с треском и скрипом, но фактически соло держал на своем балканском горбу Денвер, пока другие пристреливались
Ну вот не надо, Портер очень классный матч провел (6/10 трех), Гордон тоже отрабатывал как надо против Леброна, не нужно обесценивать их вклад, говоря что Никола там в соло вывозил
+27
0
+27
20 подборов при живом Дэвисе! Вау!
+22
0
+22
Легенда
+13
0
+13
хоть с треском и скрипом, но фактически соло держал на своем балканском горбу Денвер, пока другие пристреливались
+12
-2
+10
Ответ Виталий Попов
20 подборов при живом Дэвисе! Вау!
Дэвису шоколадного дпоя хоть подарить надо, а то жалуется что его не ценят)
+8
0
+8
Йокич опять включил режим ПО. Всем можно доставать белые полотенца
+5
0
+5
дай Бог, чтобы с Николой было все в порядке, его отсутствие в перерыве и уход в раздевалку - тревожат...
+5
0
+5
Растёт, растёт. Достичь уровня Дино Раджи и Арияна Комазеца - это достойная цель, не хухры-мухры.
+6
-1
+5
Ответ Максим Тарасов
Ну вот не надо, Портер очень классный матч провел (6/10 трех), Гордон тоже отрабатывал как надо против Леброна, не нужно обесценивать их вклад, говоря что Никола там в соло вывозил
Всем известно, что Йокич один играет за Денвер, пока другие мешают ему. А если ты против этого мнения, то ты черный расист
+9
-4
+5
Не везёт, конечно, Леброну с соперниками. Очередные монстры выросли, не успели "воины" высохнуть. Уверен, что эти лал любого соперника обыграли бы в бо7, но только не наггец
+5
-2
+3
В момент ЛА веди +20, как можно разбазарить такое преимущество я не понимаю.
+1
0
+1
Ответ Грейди Дик Грейди Дика
Всем известно, что Йокич один играет за Денвер, пока другие мешают ему. А если ты против этого мнения, то ты черный расист
Wtf
+1
0
+1
А МэВэПэ надо Шаю, тока не Йокичу
+4
-4
0
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