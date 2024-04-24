Том Тибодо о судейских ошибках в концовке 2-го матча: «Меня больше волнует отчет о первых 46 минутах»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА судьи Том Тибодо НБА плей-офф Баскетбол

Том Тибодо прокомментировал отчет НБА о последних 2 минутах во 2-м матче серии.

Лига подтвердила два незафиксированных нарушения на Тайризе Макси («Филадельфия») на последней минуте встречи.

«Меня больше волнует отчет о первых 46 минутах. Я серьезно. Я знал, что они не свистят фолы, учитывая, как они судили защиту против Джейлена Брансона», – сказал главный тренер «Никс».

На вопрос о жалобе «Сиксерс» Тибодо ответил: «Я сконцентрирован на третьем матче. Мы не отвлекаемся на такую ерунду».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Никс тоже в регулярке знатно засуживали , так что ошибки судей это часть игры, а особо умные , кто верит в заговоры типа Лейкерс или кому-то ещё подсуживают, просто смотрите игры, ошибаются в обе стороны
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий