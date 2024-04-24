Том Тибодо о судейских ошибках в концовке 2-го матча: «Меня больше волнует отчет о первых 46 минутах»

Том Тибодо прокомментировал отчет НБА о последних 2 минутах во 2-м матче серии.

Лига подтвердила два незафиксированных нарушения на Тайризе Макси (« ») на последней минуте встречи.

«Меня больше волнует отчет о первых 46 минутах. Я серьезно. Я знал, что они не свистят фолы, учитывая, как они судили защиту против Джейлена Брансона», – сказал главный тренер «Никс».

На вопрос о жалобе «Сиксерс» ответил: «Я сконцентрирован на третьем матче. Мы не отвлекаемся на такую ерунду».