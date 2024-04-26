Стефен Карри признан лучшим игроком сезона НБА в клатче

Стефен Карри получил одну из индивидуальных наград сезона НБА.

Разыгрывающий « » был назван игроком сезона в клатче, опередив защитника « » и разыгрывающего «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера.

36-летний Карри завершил регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков в клатче (189) в этом сезоне, в то время как «Уорриорз» первенствовали по количеству матчей (48), которые завершились в клатче

определяет время клатча как последние пять минут матча, когда разница между командами не превышает пять очков.

финишировал с 45 голосами журналистов за первое место и 298 общими баллами, Дерозан (34 голоса за первое место, 272 балла) занял второе место, а Гилджес-Александер (11 голосов за первое место, 160 баллов) занял третье место.

В пятерке также центровой «Денвера» Никола Йокич и разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон.