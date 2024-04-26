Стефен Карри признан лучшим игроком сезона НБА в клатче

Теги Чикаго Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Стефен Карри Демар Дерозан Никола Йокич Шэй Гилджес-Александер Джейлен Брансон Баскетбол

Стефен Карри получил одну из индивидуальных наград сезона НБА.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» был назван игроком сезона в клатче, опередив защитника «Чикаго» Демара Дерозана и разыгрывающего «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера.

36-летний Карри завершил регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков в клатче (189) в этом сезоне, в то время как «Уорриорз» первенствовали по количеству матчей (48), которые завершились в клатче

НБА определяет время клатча как последние пять минут матча, когда разница между командами не превышает пять очков.

Карри финишировал с 45 голосами журналистов за первое место и 298 общими баллами, Дерозан (34 голоса за первое место, 272 балла) занял второе место, а Гилджес-Александер (11 голосов за первое место, 160 баллов) занял третье место.

В пятерке также центровой «Денвера» Никола Йокич и разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон.

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6 комментариев
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Утешительный приз
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Ну все равно заслуженно 🎉🎉🎉
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с учётом того что каждая вторая,а то и первая игра была клатч то сомнительный приз.Стэф я верю что ты ешё способен на большее
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