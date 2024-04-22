Гилджес-Александер, Дончич и Йокич – финалисты в борьбе за приз MVP сезона НБА

Теги Даллас Денвер Сан-Антонио НБА Крис Финч Оклахома-Сити Стефен Карри Демар Дерозан Руди Гобер Никола Йокич Лука Дончич Бобби Портис Малик Монк Бэм Адебайо Шэй Гилджес-Александер Коби Уайт Наз Рид Тайриз Макси Алперен Шенгюн Марк Дэйгнолт Виктор Вембаньяма Джамал Мозли Чет Холмгрен Брэндон Миллер Баскетбол

НБА назвала финалистов в борьбе за семь основных индивидуальных призов сезона.

На каждую награду претендуют по три игрока, которые определялись по результатам голосования широкой группы спортивных журналистов.

Обладателя каждой награды будут объявлять по ходу плей-офф-2024, начиная со вторника, 23 апреля.

Самый ценный игрок 

Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Лука Дончич («Даллас»), Никола Йокич («Денвер»)

Лучший по игре в защите

Бэм Адебайо («Майами»), Руди Гобер («Миннесота»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»)

Самый прогрессирующий игрок 

Тайриз Макси («Филадельфия»), Алперен Шенгюн («Хьюстон»), Коби Уайт («Чикаго»)

Новичок сезона

Чет Холмгрен («Оклахома»), Брэндон Миллер («Шарлотт»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»)

Лучший запасной

Малик Монк («Сакраменто»), Бобби Портис («Милуоки»), Наз Рид («Миннесота»)

Лучший в клатче

Стефен Карри («Голден Стэйт»), Демар Дерозан («Чикаго»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

Тренер года 

Марк Дэйгнолт («Оклахома»), Крис Финч («Миннесота»), Джамал Мозли («Орландо»).

 

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15 комментариев
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Ответ Daff Rogers
Хотите прикол. Малик Монк не может участвовать в получении наград. Да, он играл в 72 матчах сезона. Но по правилам, игрок должен сыграть минимум по 20 минут в 63 матчах и еще в двух разрешено сыграть от 15 минут. Малик сыграл 20 и более в 61 игре. И от 15 до 20 в 8 играх. Поэтому математика не сходится. To be eligible for MVP, Defensive Player of the Year, Most Improved Player, the All-NBA teams and the All-Defensive teams, players must play in at least 65 games, with limited exceptions (including a season-ending injury). They must play at least 20 minutes for a game to count for awards purposes, although they’re allowed two games where they play between 15-20 minutes. В общем Монку не хватило сыграть 18 секунд в сумме в двух матчах, чтобы полноправно претендовать на награду. В общем интересно, как это будут трактовать, если кто-то заметит =)
так в правиле ничего не сказано про лучшего шестого. как баночники 20 минут должны добегать?
+5
-1
+4
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
так в правиле ничего не сказано про лучшего шестого. как баночники 20 минут должны добегать?
Блин) самое главное то я упустил) Спасибо.
+1
0
+1
Ответ Daff Rogers
Блин) самое главное то я упустил) Спасибо.
Тот момент, когда залез в аналитику, изучил ее от и до, нашел нестыковку в требованиях, а требования полностью не прочитал) больше обидно за потраченное время)
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Ответ xamer 9
Вембаньяма в тройке на DPOY - это плевок от НБА в сторону защиты в лиге. Надо что то менять, не может игрок 20+ команды по защите быть в тройке.
тебе понравится аналогия, когда большой дядя приходит во двор к пацанам и тянет игру на себе, но без него команде напихивают целую авоську? за свои 30 минут на площадке этот дядя преображает игру команды, но менее бездарной игра этой солянки не становится (по очевидным причинам)
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
тебе понравится аналогия, когда большой дядя приходит во двор к пацанам и тянет игру на себе, но без него команде напихивают целую авоську? за свои 30 минут на площадке этот дядя преображает игру команды, но менее бездарной игра этой солянки не становится (по очевидным причинам)
Дядю ограничивали почти весь сезон по минутам. Дядя крайне редко сам защищается против лучших игроков соперника. Кроме блокшотов дядя в каком компоненте среди лучших в лиге по защите? Сколько защитных действий дяди в 4 четверти помогли команде?

Да тут много можно вопросов задать. Это просто позор так обесценивать награду, что новичок на нее претендует: люди годами шлифуют мастерство, тащат в концовках, а тут приходит молодой суперталант и его уже в претенденты на главные награды засунем. Уверен, что в отличие от этого рейтинга в защитных почерках его не будет.
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Ответ xamer 9
Дядю ограничивали почти весь сезон по минутам. Дядя крайне редко сам защищается против лучших игроков соперника. Кроме блокшотов дядя в каком компоненте среди лучших в лиге по защите? Сколько защитных действий дяди в 4 четверти помогли команде? Да тут много можно вопросов задать. Это просто позор так обесценивать награду, что новичок на нее претендует: люди годами шлифуют мастерство, тащат в концовках, а тут приходит молодой суперталант и его уже в претенденты на главные награды засунем. Уверен, что в отличие от этого рейтинга в защитных почерках его не будет.
Успокойся, у Вити 2-й защитный рейтинг во всей лиге. Если бы он играл хотя бы в середняке, затащил бы награду на изи.
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Ответ xamer 9
Дядю ограничивали почти весь сезон по минутам. Дядя крайне редко сам защищается против лучших игроков соперника. Кроме блокшотов дядя в каком компоненте среди лучших в лиге по защите? Сколько защитных действий дяди в 4 четверти помогли команде? Да тут много можно вопросов задать. Это просто позор так обесценивать награду, что новичок на нее претендует: люди годами шлифуют мастерство, тащат в концовках, а тут приходит молодой суперталант и его уже в претенденты на главные награды засунем. Уверен, что в отличие от этого рейтинга в защитных почерках его не будет.
ты пытаешься оценивать глазами. Defensive Win Shares - 5-й в НБА (Дэвис 4-й), Defensive Box Plus/Minus - второй в НБА (15-й), Defensive Rating - второй в НБА (13-й)

это основные три показателя на баскетрефе
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