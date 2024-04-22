Гилджес-Александер, Дончич и Йокич – финалисты в борьбе за приз MVP сезона НБА
НБА назвала финалистов в борьбе за семь основных индивидуальных призов сезона.
На каждую награду претендуют по три игрока, которые определялись по результатам голосования широкой группы спортивных журналистов.
Обладателя каждой награды будут объявлять по ходу плей-офф-2024, начиная со вторника, 23 апреля.
Самый ценный игрок
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Лука Дончич («Даллас»), Никола Йокич («Денвер»)
Лучший по игре в защите
Бэм Адебайо («Майами»), Руди Гобер («Миннесота»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»)
Самый прогрессирующий игрок
Тайриз Макси («Филадельфия»), Алперен Шенгюн («Хьюстон»), Коби Уайт («Чикаго»)
Новичок сезона
Чет Холмгрен («Оклахома»), Брэндон Миллер («Шарлотт»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»)
Лучший запасной
Малик Монк («Сакраменто»), Бобби Портис («Милуоки»), Наз Рид («Миннесота»)
Лучший в клатче
Стефен Карри («Голден Стэйт»), Демар Дерозан («Чикаго»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)
Тренер года
Марк Дэйгнолт («Оклахома»), Крис Финч («Миннесота»), Джамал Мозли («Орландо»).
Да тут много можно вопросов задать. Это просто позор так обесценивать награду, что новичок на нее претендует: люди годами шлифуют мастерство, тащат в концовках, а тут приходит молодой суперталант и его уже в претенденты на главные награды засунем. Уверен, что в отличие от этого рейтинга в защитных почерках его не будет.
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