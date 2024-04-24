Александер Секулич: «Контролировали подбор, были быстрее соперника»

Александер Секулич доволен игрой «Локо» в 1-м матче серии плей-офф против «Пармы».

«Здорово начинать серию таким результатом. Сегодня контролировали подбор, были быстрее соперника, пожалуй, это главные факторы успеха.

Но при этом отмечу, что допускали ошибки в защите. Много ли их было? Нет, но настораживает то, что они повторялись из раза в раз. Это главное, над чем нам нужно поработать перед вторым матчем.

Поздравляю всех с победой, но теперь нужно включить режим «рыбки» – забыть о сегодняшнем результате и начинать все с чистого листа. Всю энергию и настрой направим на следующий матч», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Краснодарский « » в первом домашнем матче плей-офф нанес поражение пермской «Парме» – 112:85.