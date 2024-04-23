Полиция расследует инцидент с участием брата Николы Йокича

Теги происшествия Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Полиция заинтересовалась инцидентом во время 2-го матча «Денвер» – «Лейкерс».

Правоохранительные органы проводят расследование по поводу видео, на котором старший брат центрового «Денвера» Николы Йокича Страхинья наносит болельщику удар кулаком по лицу.

Инцидент случился на трибуне по окончании второго матча серии первого раунда плей-офф «Наггетс» – «Лейкерс» (101:99, 2-0). На данный момент никто не подавал заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов активно пытаются найти человека, которого ударил брат баскетболиста, и надеются, что болельщики помогут в расследовании инцидента.

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5 комментариев
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Выслать в Сербию и делов, только карьере Коли помешают
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Ну, по чесноку, глядя на таких братанов хочется самому где то спрятаться от них подальше.
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Отморозки какие-то. С такими габаритами можно было просто видом напугать.
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Страхинья Йокич как Мэтт Ремпе из Рейнджерс, начинал как милый инфоповод добра с кулаками, а потом сбил все очарование одним поступком
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