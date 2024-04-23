Полиция расследует инцидент с участием брата Николы Йокича
Полиция заинтересовалась инцидентом во время 2-го матча «Денвер» – «Лейкерс».
Правоохранительные органы проводят расследование по поводу видео, на котором старший брат центрового «Денвера» Николы Йокича Страхинья наносит болельщику удар кулаком по лицу.
Инцидент случился на трибуне по окончании второго матча серии первого раунда плей-офф «Наггетс» – «Лейкерс» (101:99, 2-0). На данный момент никто не подавал заявление в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов активно пытаются найти человека, которого ударил брат баскетболиста, и надеются, что болельщики помогут в расследовании инцидента.