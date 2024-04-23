Полиция расследует инцидент с участием брата Николы Йокича

Полиция заинтересовалась инцидентом во время 2-го матча «Денвер» – «Лейкерс».

Правоохранительные органы проводят расследование по поводу видео, на котором старший брат центрового « » Николы Йокича Страхинья наносит болельщику удар кулаком по лицу.

Инцидент случился на трибуне по окончании второго матча серии первого раунда плей-офф «Наггетс» – « » (101:99, 2-0). На данный момент никто не подавал заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов активно пытаются найти человека, которого ударил брат баскетболиста, и надеются, что болельщики помогут в расследовании инцидента.