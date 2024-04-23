Горан Драгич: «Сборная Югославии сейчас смогла бы соперничать со сборной США»

Горан Драгич в подкасте The OGs рассказал Юдонису Хаслему о Югославии.

«Моя страна раньше была Югославией. Это было пять или шесть стран: Словения, Хорватия, Босния, Сербия, Черногория и Македония. Шесть стран. В 91 году произошла война, и мы распались.

Только представьте ту национальную сборную – Дражен Петрович, Дино Раджа, Владе Дивац. Даже сейчас, если бы существовала та страна, в сборной были бы , , Никола Вучевич, Богдан Богданович. Мы смогли бы соперничать со сборной США», – сказал бывший разыгрывающий «Майами».