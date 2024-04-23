Горан Драгич: «Сборная Югославии сейчас смогла бы соперничать со сборной США»

Теги НБА Горан Драгич Юдонис Хаслем Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Горан Драгич в подкасте The OGs рассказал Юдонису Хаслему о Югославии.

«Моя страна раньше была Югославией. Это было пять или шесть стран: Словения, Хорватия, Босния, Сербия, Черногория и Македония. Шесть стран. В 91 году произошла война, и мы распались.

Только представьте ту национальную сборную – Дражен Петрович, Дино Раджа, Владе Дивац. Даже сейчас, если бы существовала та страна, в сборной были бы Лука Дончич, Никола Йокич, Никола Вучевич, Богдан Богданович. Мы смогли бы соперничать со сборной США», – сказал бывший разыгрывающий «Майами».

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9 комментариев
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Сразу вспоминается как сборная СССР в финале Олимпиады 88 без шума и пыли победили тех хваленых югославов.
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А что бы творила сборная Великобритании если бы колонии не разбежались :)
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Ответ goducks
А что бы творила сборная Великобритании если бы колонии не разбежались :)
Хех, а Российской империи пришлось бы мучительно выбирать больших из Сабониса, Валанчунаса, Маркканена, Порзингиса, Балцеровски, Шенгелии, Мамукелашвили, Битадзе и других...
+2
0
+2
Ответ Starkom
Хех, а Российской империи пришлось бы мучительно выбирать больших из Сабониса, Валанчунаса, Маркканена, Порзингиса, Балцеровски, Шенгелии, Мамукелашвили, Битадзе и других...
ну, сборная Римской Империи вроде посильнее
+2
0
+2
Ответ Starkom
Хех, а Российской империи пришлось бы мучительно выбирать больших из Сабониса, Валанчунаса, Маркканена, Порзингиса, Балцеровски, Шенгелии, Мамукелашвили, Битадзе и других...
Страшно представить, на что была бы способна сборная монгольской империи при Чингисхане!
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Смешная шутейка)) Ничего против югославского баскетбола, но не сегодня!
+1
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0
Ответ Starkom
Хех, а Российской империи пришлось бы мучительно выбирать больших из Сабониса, Валанчунаса, Маркканена, Порзингиса, Балцеровски, Шенгелии, Мамукелашвили, Битадзе и других...
нет) первые четверо, кого ты написал, намного сильнее
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