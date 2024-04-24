«Паркер, Дончич, Кукоч, Новицки, Йокич». Горан Драгич назвал стартовую пятерку всех времен, составленную из иностранцев

Горан Драгич назвал свою стартовую пятерку иностранцев всех времен.

« . на позиции второго номера. . Четвертый – , и пятый – .

Я забыл Йокича. Хорошо, я поставлю Йокича пятым номером, тогда мне придется выбирать между Пау и Дирком. Дирк должен быть впереди Пау. Тони – третий, Лука – второй, Тони – первый. Да, поехали!» – сказал бывший разыгрывающий «Майами».