«Паркер, Дончич, Кукоч, Новицки, Йокич». Горан Драгич назвал стартовую пятерку всех времен, составленную из иностранцев
Горан Драгич назвал свою стартовую пятерку иностранцев всех времен.
«Тони Паркер. Лука Дончич на позиции второго номера. Тони Кукоч. Четвертый – Дирк Новицки, и пятый – Пау Газоль.
Я забыл Йокича. Хорошо, я поставлю Йокича пятым номером, тогда мне придется выбирать между Пау и Дирком. Дирк должен быть впереди Пау. Тони – третий, Лука – второй, Тони – первый. Да, поехали!» – сказал бывший разыгрывающий «Майами».
как будто речь идет только о европейцах в оригинале
На банке: нуркич богданович (х2) йович петрович и, как говорится, виталий потапенко