«Паркер, Дончич, Кукоч, Новицки, Йокич». Горан Драгич назвал стартовую пятерку всех времен, составленную из иностранцев

Теги Дирк Новицки Пау Газоль Тони Паркер НБА Тони Кукоч Горан Драгич Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Горан Драгич назвал свою стартовую пятерку иностранцев всех времен.

«Тони Паркер. Лука Дончич на позиции второго номера. Тони Кукоч. Четвертый – Дирк Новицки, и пятый – Пау Газоль.

Я забыл Йокича. Хорошо, я поставлю Йокича пятым номером, тогда мне придется выбирать между Пау и Дирком. Дирк должен быть впереди Пау. Тони – третий, Лука – второй, Тони – первый. Да, поехали!» – сказал бывший разыгрывающий «Майами».

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7 комментариев
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Не могу представить вселенную, в которой хоть кто то выберет Паркера вперед Ману

как будто речь идет только о европейцах в оригинале
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вспомнить Пау, но забыть Хакима.
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дровосек?
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Драгич дончич кукоч стоякович йокич

На банке: нуркич богданович (х2) йович петрович и, как говорится, виталий потапенко
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Вместо Кукоча - Джинобили.
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Ну наверное все-таки о европейских игроках речь… Яннис за скобками как бы, со звездочкой
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