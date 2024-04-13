У «Гризлис» было 13 игроков в списке травмированных на матч с «Лейкерс»
У «Мемфиса» переполнен лазарет.
В преддверии пятничного матча с «Лейкерс» в списке травмированных у «Гризлис» были указаны 13 игроков: Джа Морэнт, Джарен Джексон-младший, Десмонд Бэйн, Маркус Смарт, Санти Альдама, Деррик Роуз, Брэндон Кларк, Люк Кеннард, Заир Уильямс, Джон Кончар, Ламар Стивенс, Юта Ватанабе и Винс Уильямс-младший.
Ватанабе был единственным игроком в этом списке, отсутствовавшим по личным причинам. У остальных проблемы со здоровьем.
Несмотря на потери, «Мемфис» уступил лишь в концовке со счетом 120:123.