У «Гризлис» было 13 игроков в списке травмированных на матч с «Лейкерс»

У «Мемфиса» переполнен лазарет.

В преддверии пятничного матча с « » в списке травмированных у «Гризлис» были указаны 13 игроков: , Джарен Джексон-младший, Десмонд Бэйн, Маркус Смарт, Санти Альдама, Деррик Роуз, Брэндон Кларк, Люк Кеннард, Заир Уильямс, Джон Кончар, Ламар Стивенс, и Винс Уильямс-младший.

Ватанабе был единственным игроком в этом списке, отсутствовавшим по личным причинам. У остальных проблемы со здоровьем.

Несмотря на потери, « » уступил лишь в концовке со счетом 120:123.